舞う前に、無力化。部屋をまるごと守る【マモルーム】のアレルブロックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
花粉もハウスダストも落として防ぐ。吸い込みリスクを減らす空間づくり【マモルーム】のアレルブロックがAmazonに登場!
部屋に漂うハウスダストや花粉を無力化し、吸い込むリスクを抑える「マモルーム」の本体と取替えボトルのセットだ。ダニのフンやPM2.5、カビなどの微細なハウスダストを落下促進し、舞い散りを防ぐことで、空間そのものを予防ゾーンに変えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
適用範囲は4.5畳〜12畳で、子どもと過ごす部屋や寝室にも使いやすい。ユーカリのすっと抜ける香りが広がり、空気を整えながら気分もリフレッシュできる。
→【アイテム詳細を見る】
本体はすべてのマモルーム取替えボトルに対応しており、使い続けやすいのも魅力。使用期間は1日24時間の連続使用で約2カ月と、交換サイクルもわかりやすい。
→【アイテム詳細を見る】
スダストや花粉が気になる季節だけでなく、日常的な空気ケアとしても取り入れやすいアイテムだ。
花粉もハウスダストも落として防ぐ。吸い込みリスクを減らす空間づくり【マモルーム】のアレルブロックがAmazonに登場!
部屋に漂うハウスダストや花粉を無力化し、吸い込むリスクを抑える「マモルーム」の本体と取替えボトルのセットだ。ダニのフンやPM2.5、カビなどの微細なハウスダストを落下促進し、舞い散りを防ぐことで、空間そのものを予防ゾーンに変えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
適用範囲は4.5畳〜12畳で、子どもと過ごす部屋や寝室にも使いやすい。ユーカリのすっと抜ける香りが広がり、空気を整えながら気分もリフレッシュできる。
→【アイテム詳細を見る】
本体はすべてのマモルーム取替えボトルに対応しており、使い続けやすいのも魅力。使用期間は1日24時間の連続使用で約2カ月と、交換サイクルもわかりやすい。
→【アイテム詳細を見る】
スダストや花粉が気になる季節だけでなく、日常的な空気ケアとしても取り入れやすいアイテムだ。