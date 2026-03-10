セサミストリートとのコラボアイテムがバスケブランド「BFIVE」より登場！3都市のAlpenでポップアップにて発売決定
バスケットボールウエアやユニフォームを手がけるブランド「BFIVE」が、「セサミストリート」とコラボ！「Alpen TOKYO」(東京都新宿区)、「Alpen NAGOYA」(愛知県名古屋市中区)、「Alpen FUKUOKA」(福岡県福岡市博多区)の3店舗にて開催されている期間限定のポップアップストアでは、コラボアイテムを実際に見て購入することが可能だ。
コラボコレクションのラインナップは、スポーツウエアとしてもデイリーウエアとしても使えるのが最大の特徴！
カレッジ調のグラフィックがあしらわれた「SESAME STREET SQUAD TEE」(各4900円)は、シルクのような肌触りが抜群に心地いい！吸水速乾、UVカットと、機能性へのこだわりを感じさせるアイテムだ。
「SESAME STREET BOTANICAL SHORTS」(各5900円)は、バスケを楽しむセサミストリートの仲間たちとボタニカル柄を融合したオリジナルパターンを採用。この柄が使われたタンクトップやスポーツタオルもあるので、コーディネートするのもおすすめ。
ポップアップでは、「セサミストリート」コラボの新作アイテムだけでなく、過去のアーカイブをチェックすることもできる。
B.LEAGUEのプロ選手も愛用する「BFIVE」。デザインだけでなく機能性に優れ、トレーニングから日常生活までシームレスに着用できるのが魅力！遊び心にあふれる「セサミストリート」のコラボコレクションも店頭に並ぶポップアップは、2026年3月27日(金)まで開催。ぜひ足を運んで！
