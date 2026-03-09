部屋の壁から“謎の手“…！どう見てもホラー展開なのに、まさかの「元気になってくださいね!!」の一言に仰天【作者に聞く】

部屋の壁から“謎の手“…！どう見てもホラー展開なのに、まさかの「元気になってくださいね!!」の一言に仰天【作者に聞く】