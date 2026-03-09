寒い夜もこれ一台でぽかぽか！【山善】電気グリル鍋なら手軽に“ひとり冬鍋”が楽しめる♪Amazonで今すぐチェック！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
「焼く」「煮る」「蒸す」がこれ1台で楽しめる電気グリル鍋。深型プレートなので、餃子や焼肉はもちろん、お鍋やおでん、煮込み料理も作れ、卓上で様々な料理が楽しめる。
メニューに合わせてWN(保温)~HI(約210℃)まで設定できる温度調節機能。操作はシンプルなダイヤル式なので、どなたでも簡単に使用できる。
調理中の様子が確認できるガラス蓋付き。料理の仕上がりが分かりやすく、焼きすぎや煮込みすぎを防げる。
プレートは着脱式で表面にはこびりつきにくフッ素コート加工が施されていているので、簡単にお手入れできる。
