焦げつきにくくてお手入れラクラク♪【サーモス】デュラブルシリーズの玉子焼きフライパンならスルッときれいに仕上がる！Amazon限定で登場！
焼きムラ＆焦げつきストレスにさよなら！【サーモス】デュラブルシリーズの玉子焼きフライパンならスルッときれいに仕上がる！Amazon限定で登場！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
サーモスのフライパン スタンダードモデルが、より持ちやすく、お手入れしやすいハンドルへ進化。Amazon.co.jp 限定カラー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち。ガス火・IH対応。
卵2つでちょうど良いサイズ感。厚めの底板厚（3.5ミリ）であるため、均一に熱が回ってきれいに焼ける。
ハンドル取り付け部パーツが内側に無いフラットな構造であるため、汚れがたまりにくい。
