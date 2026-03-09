健康が気になり始めたらこれ！【カゴメ】血圧ケア×善玉コレステロール対策のトマト習慣をAmazon限定でお得にスタート♪
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
カゴメトマトジュース食塩無添加200ml×30本フル段ボールは、機能性表示食品。本品にはリコピンとGABAが含まれる。リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されている。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧め。1日1本(200ｍｌ)を目安に。 原材料・成分 トマト(輸入又は国産)
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
カゴメのものづくりのこだわりは「よい原料」×「よい技術」をかけあわせ、おいしさを追求していること。真っ赤なトマトをしぼるだけのカゴメトマトジュースは原料のトマトが命。
実はコレステロールは悪ではない。血中コレステロールには善玉(HDL)コレステロールと悪玉(LDL)コレステロールがある。悪玉(LDL)コレステロールは、増えすぎてしまうと高コレステロール状態となり、私たちの健康を脅かす存在となってしまうため、コレステロール＝体に悪いもの、という印象を持ちがち。しかしながら、コレステロールは細胞膜の生成や、脂質の分解に必要な要素であり、私たちが生きていく上で必要不可欠な成分だ。悪玉(LDL)コレステロールにも、血中コレステロールを全身に運ぶという大切な役割がある。
GABAが高めの血圧を下げる。GABAはアミノ酸の一種で、血圧降下作用を持つことから、健康機能成分として注目を集めている。野菜の中でもトマトには比較的多くのGABAが含まれている。
