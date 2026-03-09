掃除もゴミ捨てもスマートに！【シャーク】自動ゴミ収集ドック付きコードレス掃除機で家事効率アップ♪Amazon限定発売中！
ワンランク上の使い心地！掃除もゴミ捨てもスマートに！【シャーク】自動ゴミ収集ドック付きコードレス掃除機で家事効率アップ♪Amazon限定発売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
軽くても妥協のない強力な掃除力。あらゆるゴミをしっかり取り除く優れた掃除性能の自動ゴミ収集ドック付スティッククリーナー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
掃除機本体を自動ゴミ収集ドックに戻すだけで、充電しながら本体からゴミを自動的に収集。毎回のゴミ捨てで手が汚れてしまうこともなく、家の中にホコリも舞い上がらない。いつでもドックで充電され、切れてもすぐに交換してお掃除を続けられる。
iQセンサーとフロアセンサーを組み合わせた「Smart iQテクノロジー」により、掃除モードを自動調整して賢く手軽にお掃除。また、約30日分のゴミを自動ゴミ収集ドックに溜めておけるため、面倒なゴミ捨てが月1回に。
より小さくなった独自ヘッド「ハイブリットパワークリーン」があらゆる床に常に密着し、今までよりも狭い場所からも効率よく多くのゴミを取り除く。
