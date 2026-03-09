もうヒツジを数えなくていい…！【ヒツジのいらない枕】から待望のヒツジのいらないマットレス登場♪驚きの寝心地をAmazonで今すぐ体感！
眠りの常識が変わる！？【ヒツジのいらない枕】から待望のヒツジのいらないマットレス登場♪驚きの寝心地をAmazonで今すぐ体感！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERーは、ぽよんっと水に浮いているような極上の寝心地。腰や肩の沈み込みを防ぎ、負担を軽減。マットレストッパーとして、お使いのマットレスの上に乗せて使用できる。
体をサポートするTPE（熱可塑性エラストマー）の厚みを従来品の3cm⇒5cmにアップグレード。 これまで以上に、気持ちいい寝心地を体感できる。医療機器やスポーツ用品にも使用されている素材で、耐久性にも優れている。
TPEはゴムのような柔軟性で形状を変えるため、どんな体型でも体のラインにしっかり密着。圧力が分散する結果、体への負担が小さくなる。寝返りがスムーズに行える。
カバーはポリエステル100%でサラッと気持ちいい肌触りに。抗菌・防臭・防ダニ加工を施しているので、汗も気になりにくく快適に使用できる。
