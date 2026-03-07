スヌーピーミュージアム、3月7日から体験型コンテンツが拡充！ワークショップ進化＆韓国発セルフフォトブースも登場
東京・南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」が、2026年3月7日(土)より新企画「ふかふかミュージアム」をスタート。先日、スヌーピーに抱きつけるフォトスポットやライナスの新企画展などの情報をお届けしたが、第二弾として体験型コンテンツの詳細が明らかに！アップグレードしたワークショップや韓国発セルフフォトブースの登場など、春休みに向けて楽しみが止まらない新情報をお届けする。
【画像】スヌーピーミュージアム、体験型コンテンツがもっと拡充！
■ワークショップが大幅パワーアップ！自分だけのスヌーピーグッズを作ろう
「ふかふかミュージアム」のスタートに合わせて、館内のワークショップも大幅にパワーアップする。
大人気の「スヌーピーの缶バッジづくり」は、「ピーナッツ」の世界観の中でより楽しめるワークショップとしてアップグレード。缶バッジのデザインも一新され、ランダムで出てくるデザインに、コミックと同じシュルツフォントのシールに加えて「ピーナッツ」モチーフのシールも選べるようになった。どれもスヌーピーミュージアムでしか手に入らないデザイン。名前やお気に入りのモチーフを組み合わせて、オリジナル缶バッジを作ってみよう。
SNSでも話題の人気ワークショップ「スヌーピーのマスコットタグ」にも新パーツが登場。心が元気になるスヌーピーの言葉入りハートチャームと、セットで選べるコードストラップを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルタグが作れる。会場にはフォトスポットも用意されるとのことで、完成したタグとともに写真撮影も楽しもう。
どちらも予約不要で、当日気軽に参加できるのもポイントだ。
■韓国発セルフフォトブース「Photomatic」が登場！スヌーピーデザインは国内初
さらに注目なのが、韓国発のセルフフォトブース「Photomatic」の登場。ブースに入って手元のリモコンを操作し、高品質なポートレートを撮影できる。スヌーピーデザインは国内初。フレームはシーズン限定1種を含む計6種が用意されており、友達や家族との来館記念にぜひ撮っておきたい。
■毎月キャラが変わるミニ冊子！「MONTHLY PEANUTS GANG」もスタート
新コンテンツ「MONTHLY PEANUTS GANG」もあわせてスタートする。「ピーナッツ」に登場するたくさんの個性豊かな仲間たち＝「ピーナッツ・ギャング」を、ミニ冊子で月ごとに紹介していく企画だ。
記念すべき初回を飾るのは、安心毛布がトレードマークのライナス。ライナスの回では「クールで知的な甘ったれ」というキャッチコピーとともに、コミックやキャラクター紹介が楽しめる。毎月キャラクターが変わるので、来るたびに「ピーナッツ」の仲間たちを増やしていこう。
■初日はスヌーピーがお出迎え！春イベント「ハッピー・スプリング」も同時開催
2026年3月7日(土)からは、季節を楽しむシーズンイベント「HAPPY SEASONS!」として、イースターをテーマにした「ハッピー・スプリング」も同時開催。ブラウンズストアにはパステルカラーがかわいいシーズン限定アイテムも登場する。詳細は公式サイト・SNSにて順次発表予定だ。
さらに、2026年3月7日(土)のオープン当日には、スヌーピーのスペシャルグリーティングも実施。エントランスにスヌーピーが登場し、入館するゲストを迎えてくれる。時間は10時〜10時30分、13時〜13時30分、15時〜15時30分の3回を予定(※2ショット撮影は不可)。
チケットはイープラスにて前売券を発売中。前売券なら一般・大学生2000円(当日券2200円)とお得なので、予定が決まったら早めにゲットしておこう。春休みは一日たっぷり時間をとって、ワークショップやフォトブース、企画展と、パワーアップした体験を満喫してみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
