3Æü´Ö¤ÇÌó1400¿Í¤¬Ç¥Ñ¥ó¥Á¡ª¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÊÝ¸îÇ»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
2026Ç¯2·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Åìµþ¤Î½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¼çºÅ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍè¾ì¼Ô¤òÁ°¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¥Þ¥·¡¼¥ó¡×
3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æùµå¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁõÃå¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊÝ¸îÇ»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤¬½Ð¸½¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÆùµå¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¡È¥Í¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡É¤È¤³¤í¤«¤éÂÎ¸³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊç¶â¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥Í¥³¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¿ôÃÍ¤¬¡Ö22(¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó)¥¥í¡×¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤é2222±ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤é222±ß¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤éÁ´³Û¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤¬ÊÝ¸îÇ¤äÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Ä¾ÀÜ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·Á¯¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ì¸«¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥Í¥³¤ÏÇ¯´Ö¿ä·×¤Ç22ËüÆ¬(2024Ç¯»þÅÀ)¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬³°¤ÇÊë¤é¤¹¥Í¥³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡È¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤ÏÇ¤ò°¦¤Ç¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼é¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤â¤È¡¢2019Ç¯¤«¤é·¼È¯³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ö¸Î¤ËÁø¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¥Í¥³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹(ÊÝ¸î¤¹¤ë)³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ÏWeb¤Ç¤Î¿Íµ¤»Üºö¤ò½é¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È²½¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥³¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
3Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Í¥³¹¥¤¤«¤éÇã¤¤ÊªµÒ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Íè¾ì¡£ºÇ½ªÅª¤Ê»²²Ã¿Í¿ô¤Ï1413¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®µ¤¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢´óÉÕÁí³Û64Ëü1686±ß¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¡£º£¸å¤â¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
