背中にロゴの存在感。軽くてしなやかなニットTシャツ【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!

ザノースフェイスのカットソーは、速乾性のあるリサイクルポリエステルと、風合いのよいコットンを混紡したニット素材を使った長袖Tシャツだ。コットンライクな生地はしなやかで、肌に触れたときの自然な着心地が魅力。汗をかいても乾きやすく、季節を問わず快適に着られる。

背面には大きなスクエアロゴ、左胸には小さめのロゴを配置し、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げている。1枚で着ても、ジャケットやシャツのインナーとしてもバランスが取りやすい。

適度な厚みのあるニット生地は動きやすく、日常使いから軽いアクティビティまで幅広く対応。洗濯しやすい素材のため、気兼ねなくデイリーに使えるのも嬉しいポイントだ。

コットンのような柔らかさと、ポリエステルの扱いやすさを両立した、着回しの効く長袖Tシャツとなっている。