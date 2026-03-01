働き方改革だと!?「は？なにそれおいしいの？(怒)」制度は令和でも中身は昭和“なんちゃってフレックス”の実情【作者に聞いた】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。過去にブラック企業で働いたことがあり、その経験を漫画でコミカルに表現している。今回は、X(元Twitter)にて投稿されているなかから、エッセイ漫画「【ブラック企業の日常22】限界OLはフレックスが使いたい！が…」を紹介するとともに、著者に職場でフレックスを使う際に許可が必要な点についても聞いた。
勤務先の会社で新たに導入されたフレックスタイム制度。柔軟な働き方ができると期待し、作者のしゃけなかほいさんはさっそく活用しようとした。しかし、その一歩を踏み出した瞬間、思いもよらない言葉が返ってきたという。「事前に申請してからフレックス使って」。制度として導入されたはずなのに、利用には事前の“許可”が必要だという。
しゃけなかほいさんは当時の心境について、「この会社ではフレックスが勤務体制なので、『申請は不要なのでは？』と思いました」と振り返る。制度そのものが勤務体制として定められているのに、改めて申請を求められることに強い違和感と戸惑いを覚えたそうだ。
深刻な人手不足や長時間労働の是正を背景に、働き方改革が叫ばれて久しい。企業側も制度の導入など“変化”を打ち出してはいるが、現場レベルでは十分に機能していないケースも少なくないのかもしれない。しゃけなかほいさんも「働き方改革などで会社もいろいろと変えていくような風潮ですが、形だけにも程があると思います…」と当時を振り返った。看板だけが先行し、実態が伴わなければ、働きやすさの向上にはつながらない。制度と運用の間にある溝が浮き彫りになった出来事をコミカルに描いたエッセイ漫画「【ブラック企業の日常22】限界OLはフレックスが使いたい！が…」を、ぜひ読んでみて！
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
