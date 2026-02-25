¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿´ØÅìÊÔ¡Ã¤³¤Î¶õ´Ö¤«¤é²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡£¥ì¥È¥í¤Ê³¹¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¡Ösaladday coffee¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊµÊÃãÅ¹¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹¤Ï¸µÀ½ËÜ½ê¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼ñ¤¤¢¤ë¶õ´Ö¡£±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë
Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÃíÌÜÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£ßäÀù»Î¤äÅ¹¼ç¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ë¡Èº£¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÎÎ¹¤Ø¡£
Âè17²ó¤ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ösaladday coffee(¥µ¥é¥À ¥Ç¥¤ ¥³¡¼¥Ò¡¼)¡×¡£²¼Ä®¾ð½ïÉº¤¦³¹¤Î°ì³Ñ¤ËÐÊ¤à¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤À¡£Å¹¼ç¤ÎµÜÂ¼Å¯Ìé¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ßäÀù¤ÈÃê½Ð¤ò¹Ô¤¦¡£Å¹Æâ¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤«¤éÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë·Þ¤¨¤ëÅ¹¼ç¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÏÃ¤È¡¢³«¶È¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢Å¹¼ç¤¬¹Í¤¨¤ëº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Profile¡ÃµÜÂ¼Å¯Ìé¤µ¤ó(¤ß¤ä¤à¤é¡¦¤Æ¤Ä¤ä)
1982Ç¯¡¢ÉÙ»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢30ºÐ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»Å»ö¤Ë¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¡ÖSOL'S COFFEE(¥½¥ë¥º ¥³¡¼¥Ò¡¼)¡×(ÂæÅì¶è)¤ËÌó3Ç¯¶ÐÌ³¤·¡¢ßäÀù¤äÃê½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤À¡£2020Ç¯3·î¤Ë¡Ösaladday coffee¡×¤ò³«¶È¡£
¢£Ì¾Å¹¤Îµ»½Ñ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Å¤¯¤ê
µÜÂ¼¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤ÏÆÈÎ©¤ò·è°Õ¤·¤¿30ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖSOL'S COFFEE¡×¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îµ»½Ñ¤äº£¤ÎÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë°û¿©Å¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡ØSOL'S COFFEE¡Ù¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ØSOL'S COFFEE¡Ù¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ªµÒ¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¶Æ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³¹¤Ëº¬º¹¤¹¤ªÅ¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤Ç¤ÎßäÀù¤ò¤·¤¿¤Î¤â¤³¤³¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ð±Ä¤ò´Ö¶á¤ÇÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Åö»þ³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¡¼¥Ò¡¼1ËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¡£ÍýÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤Þ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤¿µ®½Å¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖSOL'S COFFEE¡×¤Ë¤ÏÌó3Ç¯¶ÐÌ³¡£ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¡Ösaladday coffee¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£µÜÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö°û¤ßÈè¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÁ°¿¦¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡£Æ¦¤´¤È¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Æ¦¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î2¼ïÎà¤ÏÄêÈÖ¡¢3¼ïÎà¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÍÑ°Õ¡£ßäÀùÅÙ¤ÏÃæÀõÀù¤ê¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥¢¥ê¥Á¥ã¡×¤À¤±¤Ï¿¼Àù¤ê¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£¤³¤Î¡Ö¥¢¥ê¥Á¥ã¡×¤Ï¡ÈSOL'S¡É¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¦¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÅ¹¤Ç¤âÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¾ï»þÃÖ¤¯¤Û¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÆ¦¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£¡È´¶³ÐÇÉ¡É¤ÊßäÀù¤ÈÃê½Ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼
¡ÖßäÀùµ¡¤Ï¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ë¤ÎÈ¾Ç®É÷¼°¡£ÀßÃÖ´Ä¶¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¾Æ¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤ÊÀâÌÀ¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ßäÀù¤´¤È¤ËÀ¸¤¸¤ëßäÀùÍ³Íè¤Î²º¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë¤ä¤ä´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤¬º£¤Î¤È¤³¤íÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ßäÀù¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÝÂê¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ¦¤Î¤è¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµÜÂ¼¤µ¤ó¡£Æü¡¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¾Æ¤Êý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
Ãê½Ð¤ÏÁ°¿¦¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥ê¥ªV60¡×¤Ç¹Ô¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¾¯ÎÌ¤Î¤ªÅò¤ò¥Ý¥È¥Ý¥È¤ÈÅÀÅ©¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤È¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤ªÅò¤ò°ìµ¤¤ËÃí¤°¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥³¡¼¥Î¼°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃê½ÐÊýË¡¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Á°¿¦¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°¿¦¤Ç³Ø¤ó¤À¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£Æ¦¤ÏÁÆÌÜ¤ËÈÔ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅò¤Ï83ÅÙ¤È¾¯¤·Äã¤á¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°û¤ßÈè¤ì¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÀõÀù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼(¢¨Æ¦¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ ¥Õ¥£¥ó¥« ¥Ó¥¸¥ã ¥»¥ì¥¹¥Æ)¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Î¤¢¤È¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î²Ì¼Â´¶¡¢°û¤ß½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï´Å¤¯Í¥¤·¤¤Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÍî¤È¤¹¡ÈÅÀÅ©¡É¤Î²ó¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³ÐÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ê´¤È¤ªÅò¤ÎÈæÎ¨¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ªÅò¤ÎÎÌ¤âËè²ó°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¤½¤ó¤ÊºÆ¸½À¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í(¾Ð)¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÃê½ÐÊýË¡¤¬¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¤¿Æ¦¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
·ÐÎò¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜÂ¼¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡Èº£¸½ºß¡É¤ÎÅ¹¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¶õ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£»ä¼«¿È¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Å¹¤À¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤»¤º¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤²á¤´¤·Êý¡É¡¢¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¤»È¤¤Êý¡É¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÚµÜÂ¼¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Æ¡×¡Û
¡ÖÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥Æ¡Ù¡£¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤È¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À®¤»¤ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÌ¯¤È¡¢ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Û¤«¤Ç¤Ï°ìÀÚÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×(µÜÂ¼¤µ¤ó)
¡Ú¡Ösaladday coffee¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥Õ¥¸¥í¡¼¥ä¥ë 3¥¥í(È¾Ç®É÷¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥Ï¥ê¥ªV60)¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½(¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÃæÀõÀù¤ê¡¢¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(500±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à1000±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿GAKU(¤Î¤é¤é¤¤¤È)
»£±Æ¡¿ÂçÌîÇîÇ·(FAKE.)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
