座るたびに軽やか！反発力で長時間も快適に【エアウィーヴ】のクッションがAmazonに登場中‼
押し返す力とやわらかさの両立！【エアウィーヴ】のクッションがAmazonに登場!
エアウィーヴのクッションは、寝具と同じ適度な反発力と優れた復元性を備え、長時間の座り疲れを軽減してくれるクッションだ。家庭の椅子はもちろん、オフィスチェアやワークチェアなど、さまざまな座面に置くだけで着座の快適さが大きく変わる。自宅でも仕事先でも、日中の時間をより心地よく過ごせるサポートアイテムとなっている。
しっかり押し返す反発力はそのままに、柔らかな感触を両立させた。体圧を均一に分散し、腰やお尻をしっかり支えるため、長時間座っていても疲れにくい。背中のサポート用クッションとして使うこともでき、姿勢を整えたいときにも役立つ。
カバーはリニューアルされたメッシュ地を採用し、旧モデルより厚みが1センチメートル増してふっくらとした触り心地になった。なめらかな質感で通気性も良く、季節を問わず快適に使える。カラーはホワイト・グレー・ネイビーの3色で、どんな空間にも馴染む落ち着いたラインナップだ。
エアウィーヴならではの反発力と復元性が、毎日の座り時間をより快適にしてくれるクッションとなっている。
