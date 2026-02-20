「春もニットがいい理由」ラクなままキレイに見える「ゆるすぎない」デザインの選び方







「正統派な顔つきから選ぶ」春ニット

ラクな着心地で好感度も高くいられたら理想的。そこで、よく着るニットに新たな可能性をもたらす凝った質感や形に着目。フォーマルな場でも浮かない、落ち着いた空気をまとえる大人びたアイテムをセレクト。



長引きそうな冷たい空気、きちんとしたデザインを和らいで見せる風合い、旬な心地よい服に合う穏やかなムードなど、どの面から見てもやっぱりニットが合理的。







四角いフォルムの黒ジャケット

黒ニットジャケット（スカートとセット）／Ameri ハリがあり、着用時にもショルダーラインをしっかりとキープ。えりつきながらスーツ地ほど堅苦しくなく、端正な姿に。







エッジの効いたエレガント

グレーレイヤードニットワンピース／ティーチ 右肩から少し素肌がのぞく、アシンメトリーデザイン。スカート部分はリブ編みで、大人しいグレーをキレ味よく。







黒でふちどった品行方正な丸えり

白×黒バイカラーポロニット／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 1枚で完成度が上がるバイカラー。低ピリング加工により毛玉ができにくい仕様。







