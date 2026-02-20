「昨日の夕飯の献立は？」「今日買った食材は？」結婚時に縁を切ったはずの義母から毎日電話攻撃！うんざりするも夫は無関心で…【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、近況について話を聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話攻撃！「今日のお弁当の中身は？」「今日買った食材は？」などこと細かに聞かれ、うんざりする日々を送るはめに。だけど、夫はそんないざこざには無関心＆ノータッチで…。
――義母から毎日のように嫌がらせを受ける大変だった生活を経て、今は穏やかに暮らしていらっしゃるというかづさんですが、この生活になってから一番うれしかったこと、楽しめるようになったことはありますか？
【かづ】個人的には私は1人が苦痛じゃないタイプなので、1人時間が満喫できることですかね？ある程度の家事を済ませていれば、どこに行こうが何を食べようが自由なのが一番楽になったことです。遠方に住む友人に会いに旅行へ行ったり、1日読書の時間にあてたり、それこそゴロゴロして過ごしても誰かを気にしなくてすむことです。いくら暇でも1人遊びができないお年寄りは、息子が孫が嫁が…と気になるんでしょうね。
昨年うれしかったかったことは、息子夫婦が大阪万博に連れて行ってくれたことです。全く予想もしていなかったですし、第一人混みが嫌いな夫が行くはずもなかったので、それを知っている息子がチケットを取って私を連れて行ってくれるとお誘いの連絡をくれたときはうれしかったです。嫁ちゃんが気遣って重い荷物を持ってくれたり、孫ちゃんの元気いっぱいのかわいさに触れられたことは、パビリオンよりも私にとってはありがたい経験でした。
――赤星さんも、最近ハマっていたり、これをしているときは楽しいと思うことはありますか？
【赤星たみこ】最近、趣味で絵を描いています。漫画家なので絵を描くのは普通のことですが、普段の漫画の絵じゃなくて、水彩画、木炭デッサン、色鉛筆画など、アナログで無心に絵を描いていると時間を忘れます。
――本作では、義母が嫁にいろいろな嫌がらせをしていきますが、赤星さんは嫌なことがあったとき、どうやってストレス解消しますか？
「嫌なこと」は、たいてい誰かに嫌なことを言われた、誰かの言動がムカついた、ということなので、夫に「これ酷くない？」と愚痴をこぼします。たいてい聞き流して聞いてないので、あと腐れがありません。あとは簡単なゲーム(パズルゲームのような、ただ機械的に穴を埋めていくだけのもの)を延々やることもあります。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
