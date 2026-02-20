「昨日の夕飯の献立は？」「今日買った食材は？」結婚時に縁を切ったはずの義母から毎日電話攻撃！うんざりするも夫は無関心で…【作者インタビュー】

「昨日の夕飯の献立は？」「今日買った食材は？」結婚時に縁を切ったはずの義母から毎日電話攻撃！うんざりするも夫は無関心で…【作者インタビュー】