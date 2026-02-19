吸って、拭いて、避けてくれる。賢さが暮らしを軽くする【アイロボット】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
部屋を覚えて、動きを選ぶ。あなたの生活に寄り添うスマートクリーナー【アイロボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
アイロボットのロボット掃除機は、4段階クリーニングシステムを搭載し、パワーリフト吸引でゴミやホコリをしっかり取り除くロボット掃除機だ。複数の床材に対応したブラシとエッジクリーニングブラシが細かな汚れまでかき出し、仕上げはマイクロファイバーモップパッドで床を磨き上げる。Roomba 600シリーズと比べて吸引力が大幅に向上し、日々の掃除をより効率的にしてくれる。
マッピングは精度が高く、暗い場所でも障害物を避けながら無駄のない動きで清掃する。掃除機がけのみ、水拭きのみ、または両方のモードを選べるほか、自動カーペット検知により水拭き時はラグを避けて走行するため、床材に合わせた安心の清掃が可能だ。
清掃のカスタマイズ性も高く、部屋ごとのスケジュール設定や走行回数、吸引力、水拭きの水量調整まで細かく設定できる。特定の部屋を重点的に掃除したり、食べこぼしの場所だけスポット清掃したり、人がいる部屋をスキップするなど、生活に合わせた柔軟な使い方ができる。
賢さと使いやすさを兼ね備え、毎日の掃除をより快適にしてくれる一台だ。
