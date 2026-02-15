結婚10周年で急激に老化…ご近所に「気味悪い」と噂された「妻」を愛せる？結末にも賛否集まる【作者に聞く】
妻のひまわりは、誰からも愛される笑顔の似合う女性だった。しかし結婚10周年を迎え、夫婦そろって30歳になった矢先、彼女はまるで老婆のような姿に変わり果ててしまう。
漫画家の墨染清さん(@sumizomesei)が描く『としとしあわせ』は、理不尽な「老い」に直面した夫婦の愛と葛藤を描いた作品だ。
■「あのおばあさんも30歳？」近所の噂と夫の嗚咽
急激に老け込んだ妻に対し、近所の反応は冷酷だった。「気味悪い」「奥さんを見たら驚くわよ」。主婦たちは興味本位の視線を送り、心ない言葉を投げかける。夫はそんな周囲の声を気にせず、変わらず妻を大切にしていた。しかし、どうしてもできないことが一つだけあった。それは、変わり果てた妻の顔を直視することだ。
■「自分が老いるより、大切な人が老いるほうがつらい」
本作には読者から「涙腺が崩壊した」「残酷だけど美しすぎる」といった絶賛の声が相次いでいる。
作者の墨染さんは、この反響についてこう語る。「自分が老いることよりも、大事な人が老いて弱る姿を見るほうがよほどつらいと昔から感じていました。その苦痛を当時の私なりに精いっぱい詰め込んだ作品です」
タイトルの『としとしあわせ』には、「歳」と「幸せ」、そして夫婦が手を取り合う「歳歳合わせ」という意味が込められている。無情に訪れる老いの中で、二人がどう幸福を見つけるか。その答えがこのタイトルにある。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
