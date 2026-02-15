【梅田観光】もはやRPGの世界？難攻不落の「梅田ダンジョン」を楽しむ！7駅が繋がる巨大迷宮のおすすめ攻略コース
「梅田ダンジョン」という言葉をご存じだろうか。JR大阪駅周辺は、阪急大阪梅田、阪神大阪梅田など、実に7つの駅が地下で接続されており、それに合わせて百貨店やショッピングモールもあり、非常に複雑なつくりになっている。そのため、TVゲームでモンスターと遭遇する迷路状になったエリアを示す「ダンジョン」で例えられている。でも、裏を返すと複雑に思えるほど見どころがたくさんあるということ。今回はそのなかから5つほどピックアップしてみよう。
【写真で見る】百貨店と地下街が広がる梅田ダンジョン攻略コース
百貨店と地下街が広がる梅田ダンジョン攻略コース
HEP FIVE(ヘップファイブ)〜徒歩約5分〜Whity (ホワイティ) うめだ〜徒歩約5分〜阪神梅田本店〜徒歩約5分〜大丸梅田店〜徒歩約5分〜阪急三番街
■HEP FIVE(ヘップファイブ)
阪急大阪梅田駅前にそびえる観覧車が目印
阪急大阪梅田駅から歩いてすぐの場所にあり、ビル上には真っ赤な観覧車が設置されている。店舗はメンズ＆レディース、アクセサリーなどのトレンドを集めたファッション店が中心。そのほか、カフェや食事などが楽しめるフードフロア「TAMLO」、キャラクターグッズなどもそろっている。
見どころ
8階・9階には「バンダイナムコCross Store」もあり、ここで遊ぶ人や観覧車に乗る人など、アミューズメントスポットとして利用する人も多い。
住所：大阪府大阪市北区角田町5-15
最寄り駅：大阪梅田駅(大阪府)、梅田駅(大阪府)
交通アクセス：【電車】阪急電鉄大阪梅田駅から徒歩約3分 【車】阪神高速道路1号環状線出入橋出口から約4分
■Whity (ホワイティ) うめだ
さまざまな業種がそろう巨大ショッピングモール
JR、阪神電気鉄道、阪急電鉄、Osaka Metroが集中する巨大ターミナルに位置する地下街。飲食、物販、サービス等がそろう中心部から西側にはホワイティうめだの玄関口として来店客をおもてなしするファッション等を集積した「mikke」「FARURU」、北側にはコスメ、雑貨、サービス等を集積した「プチシャン」、東側には飲食、食物販店を集積し、奥にはバル街の「NOMOKA」がある。待ち合わせスポットとして有名な泉の広場は、季節や時間によって変化する照明「WaterTree」により広場に集う人々を楽しませている。
見どころ
ファッションやコスメ、雑貨、サービス、飲食などさまざまなジャンルの店舗が勢ぞろい。大阪の食文化を感じ、歩くのが快適で楽しい「道」をコンセプトにリニューアルした泉の広場エリアにも注目。
住所：大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街
最寄り駅：大阪駅(大阪府)、東梅田駅(大阪府)
交通アクセス：【電車】阪神電気鉄道大阪梅田駅、阪急電鉄梅田駅、JR大阪駅、Osaka Metro御堂筋線梅田駅または谷町線東梅田駅すぐ
■阪神梅田本店
大阪駅・梅田駅とのアクセス良好の百貨店
全面リニューアルし、2022年4月にグランドオープンした阪神梅田本店。嗜好性に特化した食のエンターテインメント催事を展開する売場1階「食祭テラス」、全国からおやつ好きが集まる“おやつの聖地”1階「おやつテラス」、食通の大人たちも魅了するフードホールを併設した9階「阪神大食堂」、ランチタイムから夜のサク飲みまで、女性1人でも気軽に立ち寄ることができる地下2階「阪神バル横丁」、そして“食べる幸せの本丸”・地下1階「阪神食品館」を中心に"食の阪神"として進化した。
見どころ
各階のテラスゾーンではさまざまなイベントも開催している。大阪駅と梅田駅からのアクセスにも非常に便利だ。
住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13
最寄り駅：東梅田駅(大阪府)、梅田駅(大阪府)
交通アクセス：【電車】阪神電鉄大阪梅田駅からすぐ
■大丸梅田店
ジャパンポップカルチャーも楽しめる新たなスタイルの百貨店
JR大阪駅橋上通路と直結した連絡口をはじめ、エントランスは7フロアにおよびアクセスも便利。特選ブランドから、手土産となる地元の名物スイーツや惣菜などデパ地下も充実。居心地のよい吹き抜けのあるカフェや多彩なジャンルのレストランも。世界に誇るジャパンポップカルチャーも楽しめる。
見どころ
「ポケモンセンターオーサカ」など従来のカテゴリーにとらわれない人気の大型ショップもそろい、2022年以降、「Nintendo OSAKA」「カプコンストアOSAKA」、「仮面ライダーストアOSAKA」「クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー」「ゴジラ・ストア Umeda」がオープンし、ジャパンポップカルチャーが充実する。さっと買える利便性と自分のこだわりを満たしてくれるのが魅力だ。
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1
最寄り駅：大阪駅(大阪府)、梅田駅(大阪府)
交通アクセス：【電車】JR大阪駅からすぐ、阪急電鉄・地下鉄梅田駅から徒歩約5分
■阪急三番街
阪急大阪梅田駅に直結しているショッピングセンター
阪急大阪梅田駅直結のショッピングセンター。北館と南館で構成されており、書籍、ファッション、雑貨、レストランなどがそろうほか、イベントも頻繁に開催される。特に地下2階には多数のレストランがあり、ランチや夕食で利用する人も多い。
見どころ
三番街の象徴である“川”。この源になっているのが、南館地下2階トレビの広場にある泉だ。三番街の中心に位置し、周辺の店からは食事をしながら、また喫茶をしながら眺めることができ、ホッと一息つける、癒やしの空間として親しまれている。
住所：大阪府大阪市北区芝田1-1-3
最寄り駅：大阪梅田駅(大阪府)、梅田駅(大阪府)
交通アクセス：【電車】阪急大阪梅田駅直結。地下鉄御堂筋線梅田駅(北改札口)から徒歩約1分。JR大阪駅(御堂筋北口)から徒歩約5分
現在の梅田には、古くからあるこだわりの名店から最新のアパレル店まで、魅力的なスポットがひしめき合っている。飽きることのない梅田ダンジョンに一度迷い込んでみてはいかかだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
