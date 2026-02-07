「スヌーピー」の非売品ポーチ＆ミラーが必ずもらえる！DHCの購入特典キャンペーンがスタート
DHCとコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションから、またまたうれしいキャンペーンが登場！DHC通販および全国の直営店にて8000円以上の購入で、DHCオリジナル「スヌーピー ポーチ＆ミラーセット」がもらえるキャンペーンが2026年2月4日よりスタートした。
【画像】他のカラーのポーチやミラーデザインを見る
■8000円以上の購入でもらえる！対象はDHC全商品
対象商品は、化粧品、健康食品、アパレル、雑貨、ペット用商品など、DHCのすべての商品。定期便や定期同梱サービスも対象になっているので、普段から利用している人にとってはまたとないチャンスだ。※メール便サービスは対象外
ポーチ＆ミラーセットは2種類のデザインが用意されており、好きなほうを選べる。しかも、一人何回でもプレゼント対象(1注文につき1個まで)なので、2回に分けて注文すれば、両方のデザインをコンプリートすることも可能。ただし、数量限定の非売品ゆえ、なくなり次第終了となる。
■どっちも欲しい！2種類のポーチ＆ミラーをチェック
今回プレゼントされるポーチ＆ミラーセットは、どちらも大人が持っても様になる上品なデザイン。さっそく、2種類を見比べてみよう。
ホワイトのポーチは、赤いハートをぎゅっと抱きしめたスヌーピーが目を引く一品。セットのミラーも赤をベースに、ウッドストックをそっと抱きかかえるスヌーピーが描かれていて、開くたびにほっこりした気持ちにさせてくれる。
一方、ブルーのポーチには、大きなリボンタイをキュッと結んだおめかしスヌーピーが登場。セットのミラーはやわらかなイエロー。ウッドストックと一緒にすやすやお昼寝するスヌーピーの姿に、思わず顔がほころんでしまう。
見た目のかわいさだけでなく、使い勝手にもこだわりが。ポーチは底マチ付きで自立するため、洗面台やデスクに置いたときも中身が取り出しやすい。内側にはミラーがぴったり収まるポケットがついているので、ポーチとミラーをセットで持ち歩いても、バッグの中でバラバラにならないのがありがたい。ミラーは2倍拡大鏡と等倍鏡の2面仕様で、“非売品のおまけ”と侮れないクオリティだ。
「両方のデザインが欲しい！」「家族や友達へのちょっとしたギフトにも」という人は、DHCアイテムをまとめ買いするのがおすすめ。いつもの基礎化粧品にサプリメントをプラスしたり、スキンケアをまとめて買い足したり、愛犬・愛猫用のペットフードを追加したり…組み合わせ次第で8000円はあっという間。この機会に、お気に入りのスヌーピーデザインをぜひ手に入れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
