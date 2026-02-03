【猫の妨害】宅配便のピンポンに急いで玄関に向かうも階段が下りられない!?リアル“猫踏んじゃった”に!!【作者に聞く】
子どものころから猫を飼っていて、現在も19匹の猫たちと暮らしている、筋金入りの愛猫家のもちこ(@mogutchecho)さん。19匹の猫たちは性格も行動もそれぞれで、いつももちこさん夫婦を和ませてくれたり、驚かせてくれたり…！今回のエピソード『ネコトラップ』は猫たちが一カ所に大集結していて、もちこさんを驚かせた話である。なぜ猫たちは大集合していたのだろうか…？
ある日の掃除中、「ピンポーン」と呼び鈴が鳴った。モニターで確認すると宅配便が届いたようだ。もちこさんは慌てて玄関へ向かうのだが、1階へ下りる階段が足の踏み場もないほど猫たちで大渋滞していた。なぜこんなことに…!?もちこさんに詳しく話を聞いてみた。
――なぜ猫たちは一カ所に集まっていたのでしょうか？
今まで使っていた掃除機が壊れてしまい、新しい掃除機に買い替えたところ、前の掃除機と音が違うことにビビって避難してしまうようになってしまいました。新しい掃除機をかけると、猫たちはとりあえず階段に避難してました。おそらくですが、1階２階どちらもすぐに移動できるようにしていたのかな？新しい掃除機を使うたびに猫たちは避難していましたが、2週間くらい経つと掃除機の音にも慣れ、逃げなくなりました(笑)。
――この日はどのようにして階段を下りましたか？
手すりをしっかりつかみ猫の毛も踏まないようにつま先立ちで慎重に、かつ急いで一段一段クリアし、猫ゾーンの難関を越えたらダッシュで玄関に向かいました(笑)。
どんなときも「猫ファースト」のもちこさんは、まさに下僕の鑑であろう。「うちの猫たちは聞きなれない音がすると、とりあえず避難します。例えば、うちはスリッパではなく室内履きのサンダルなのですが、サンダルを買い替えると数日は足音にビビって避難します(苦笑)。でも地震の時は驚きはしますが避難しません。不思議ですよね」と語る。そんなもちこさんは『スターっぽい下り方』というタイトルの別の漫画で、猫たちが占領している階段の下り方の紹介もしている。猫たちを退かさず、踏まず、さらには猫の邪魔にならないように人間が隙間を縫って階段を下りていくと、まぁ不思議！スターっぽい下り方になっているのである。ぜひこちらの漫画もご覧あれ！
現在「アルファポリス」で「猫まみれ主婦の日常」を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、ぜひ読んでみて。さまざまなタイプの猫が登場するので、好みの子や愛猫に似ている子を見つけられるかも！
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
