不倫夫とイビリ姑に「ざまぁ」と言いたい！ 虐げられた妻の反撃がスカッとする【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品の中から、今回は書籍化された「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介。本作の制作秘話についても、作者の横山さんに話を聞いた。
今作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」は崩壊の危機に瀕している2つの家庭を描いた作品。薬師寺家と毒山(ぶすやま)家、それぞれが根深い問題を抱え、最終的にどのような結末を迎えるのか、読者の関心を大いに引きつけている。
作者の横山了一さんによると、物語の大筋は「だいたい決めてからスタートした感じです」とのこと。また、「僕の作品はどうしても見た目が怖いキャラは、中身が優しくなってしまう」とも語る。とくに、強面のキャラクター、毒山(ぶすやま)ゴンが憎めない存在として読者に愛される理由も、ここにあると考えられる。
物語の中では、キャラクターたちが苦難を経験し、それを乗り越えて成長を遂げていく姿が印象的。とりわけ薬師寺家のユイの成長は目を見張るものがあり、おとなしく自己主張を控えていたユイが、覚悟を固めて夫のシュウと浮気相手、姑に立ち向かう姿は、女性の強さを象徴している。横山さんはユイの成長について、「最初はあまり考えておりませんでしたが、自分の意見を言えるようになってくれたのはうれしい驚きでした」と語る。キャラクターが作者の想像を超えて躍動し、作品をより魅力的に彩っている。
電子書籍で発売された第2巻の見どころは、何といってもバイオレンスシーンだ。イラストレーターの藤野氏が迫力満点に仕上げたことで、緊張感がより一層高まっている。横山さんは「昔の少年誌などでよくあった左右対照でキャラクターがバチバチしている構図が好き」と明かす。実際、第2巻の表紙も少年漫画顔負けの物騒な雰囲気に仕上がっており、見逃せない。気になる人はぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
