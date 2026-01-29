¡ÖÈà¤Ï»ä¤Î¡È¤â¤Î¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¥¡ª¡×´ª°ã¤¤½÷À¤Î»ß¤Þ¤é¤Ìµ´ÅÅ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬ÄË¤¹¤®¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ¡©¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¤×¤¯»ÒOL¤È¥¤¥Ã¥Ì¤ÎÆü¾ï¡×¤Ç¡¢¡È¤¢¤ë¤¢¤ë²á¤®¤Æ°ß¤¬¥¥å¥Ã¤È¤Ê¤ë¡É²ñ¼Ò°÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤×¤¯»Ò¤µ¤ó(@pukukoOL)¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÂÏÇ·ÏOL¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜºî¤òÆÉ¤à
¢£¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡ÄÃÏ¹ö¤Îµ´ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤í¡×¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶¦´¶¤ÈÈáÌÄ¤¬Æ±»þ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÏÃ¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¿Ì¤¨¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¼ÒÆâ¤Ç¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤òºî¤ê¤¬¤Á¡¢¤·¤«¤â¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Âç¹¥Êª¤À¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Îº¹¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÀ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢º¤¤ê¤´¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤À¡£
¢£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÄ¤êÂ³¤±¤ëÅÅÏÃ
¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë·ª»³½êÄ¹¤Ï¡¢Æü¡¹¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï»Å»ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤×¤¯»Ò¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤½¤¦»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤×¤¯»Ò¤µ¤ó¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Î¤Ê¤Ê¤á¾å¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯ÊÖÅú¡£¤â¤Ï¤äÃí°Õ¤ÏÄÌÌõÉÔÍ×¤ÎÊÌ¸À¸ì¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¢£¡Ö¥À¥á¡¼¡¼¡ª»ä¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¥¡ª¡×¤ÎÇË²õÎÏ
¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢·ª»³½êÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉôÄ¹¤ä´äÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôÌ¾¤¬¥í¥Ã¥¯¥ª¥óÂÐ¾Ý¤À¡£Èà¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¥À¥á¡¼¡¼¡¼¡ª»ä¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¥¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤±¤óÀ©¡£¤Ê¤ª¡¢Á´°÷´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿Â¦¤¬°ìÈÖ¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉôÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤ä¤¦¤¯¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¿Í»ö¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤Ê¬²°¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¿¤À¤ÎË½Áöµ¡´Ø¼Ö¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¤Ê¤¼¤«¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ë¡Èº¤¤Ã¤¿¿Í¡É
¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¼¡¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæÆÇÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«--¡£ÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥Þ¥Ã¥µ¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤×¤¯»Ò¡Ê@pukukoOL¡Ë
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤×¤¯»Ò¡Ê@pukukoOL¡Ë
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£