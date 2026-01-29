親子で楽しめる無料イベント「水素がうごかす未来シティ」が高輪ゲートウェイで今週末開催！水素で動く乗り物＆限定グルメが登場
2026年2月1日(日)は「東京水素の日」。この記念日に合わせて、1月31日(土)・2月1日(日)の2日間、TAKANAWA GATEWAY CITY(東京・高輪)で親子向けイベント「水素がうごかす未来シティ」が開催される。本イベントでは、水素社会を「知る・遊ぶ・味わう」をテーマに、未来の暮らしを親子で体験できるさまざまなコンテンツが盛りだくさん。入場無料・事前予約不要だから、今週末のおでかけ先にぴったりだ。
【画像】オープニングイベントのゲスト・ゆうちゃみさん。足漕ぎ発電機を使った水素生成にも挑戦する
■そもそも「東京水素の日」って？
「東京水素の日」とは、水素の分子量「2.01」にちなんで東京都が制定した記念日のこと。今、水素エネルギーは、さまざまな資源から作ることができ、エネルギーとして利用する際にCO2を排出しないクリーンなエネルギーとして世界中で注目を集めている。
本イベントの会場となるTAKANAWA GATEWAY CITYは、2025年3月に街開きしたばかりの話題スポット。JR高輪ゲートウェイ駅直結という抜群のアクセスで、屋外のGateway Parkと屋内のLINKPILLAR Hallの2会場で多彩な体験プログラムが繰り広げられる。
■ゆうちゃみが登場！オープニングイベントで水素生成を体験
1月31日(土)11時からは、LINKPILLAR Hallのメインステージでオープニングイベントを開催。ゲストにはタレントのゆうちゃみさんが登場し、水素エネルギーに関するトークセッションで会場を盛り上げる。
注目は、ゆうちゃみさんによる「足漕ぎ発電機を使った水素生成体験」。自分の力で電気を作り、その電気で水素を生み出すという一連の流れを、楽しみながら学べる貴重な機会となりそうだ。
さらに、米村でんじろう先生の一番弟子として知られるサイエンスエンターテイナー・チャーリー西村さんによるサイエンスショーも同時開催。水素エネルギーの仕組みを、子どもにもわかりやすく紹介してくれる。サイエンスショーは両日とも行われるので、2日目に訪れる人も要チェック。
■“自分で作った水素”でショベルカーを動かそう！
ここでしかできない体験として注目したいのが、自分で作った水素を使って遊具を動かす「水素でうごく遊具体験」。遊具は、ショベルカーのほか、バス、電車、フォークリフトと乗り物好きの子どもにはたまらないラインナップ。屋外のGateway Parkと屋内のLINKPILLAR Hallの2会場で実施される。
■作って楽しい！水素でシュワシュワ入浴剤
Gateway Parkでは、お湯に入れるとシュワシュワと水素が出てくる、不思議な入浴剤を作れるワークショップも開催。好きな色を選んで、自分だけのオリジナル入浴剤に仕上げよう。両日1日5回の開催で、時間は10時から16時まで。先着順・数量限定で、混雑時には整理券が配布されるので、参加したい人は早めに会場へ向かおう。
■スタンプラリーで“水素調理グルメ”をゲット！
「味わう」も本イベントの大きなテーマ。会場内のスタンプラリーに参加すると、Gateway Parkの「あったか広場エリア」で、水素調理器で焼き上げた東京しゃもの食べ比べや、東京産食材を使用した「特製ちゃんこ鍋」を味わうことができる(※数量限定)。水素調理器は、従来のガス調理器とは異なる熱の伝わり方をするため、食材本来の旨みを引き出せるのだとか。同じ食材でも調理方法によって味わいが変わる--そんな発見も、親子の会話を弾ませてくれそうだ。
■自動運転モビリティ「iino」に乗れる見学ツアー
Gateway Parkでは、TAKANAWA GATEWAY CITYで実際に水素エネルギーがどのように活用されているかを学べる「サプライチェーン見学ツアー」を実施する。ツアーのクライマックスは、純水素燃料電池システムで作られた電気で動く自動運転モビリティ「iino」への乗車体験。立ち乗りスタイルでゴトゴト進む不思議な乗り心地を、ぜひ体感してみよう。ツアーは当日申込制で、2026年1月31日(土)は12時〜と14時〜の2回、2月1日(日)は11時〜、13時〜、15時〜の3回開催。参加希望者は会場受付へ。
■水素タクシー試乗や自転車体験も！会場で出合える“未来の乗り物”
「iino」以外にも、会場では未来の乗り物に出合えるチャンスがいっぱい。LINKPILLAR Hallでは、常圧水素で発電した電気の力で走る「水素アシスト自転車」の試乗体験を実施。さらに、水素で走る次世代タクシーの試乗会も予定されている。詳細は特設サイトで順次公開されているので、こまめにチェックを。
Gateway Parkには、水素エネルギーで動くFCフォークリフトも展示。普段はなかなか近くで見られない“はたらく車”と一緒に記念撮影ができるから、乗り物好きの子どもは大喜びするはず。
■寒さ対策も万全！水素ストーブであったか広場
1月末の屋外イベントで気になるのが、やっぱり寒さ。でも心配はご無用。Gateway Parkの「あったか広場エリア」では、水素燃料電池車が作った電気を使って会場をあたためる「水素ストーブ」が稼働する。この技術は、災害時の非常用電源としても期待されているもの。暖を取りながら、未来のエネルギー活用の可能性に思いを馳せてみるのもいいかもしれない。トヨタ自動車、本田技研工業の協力のもと実現したこの取り組み、ぜひ体感してみて。
■来場者にオリジナルグッズプレゼント(数量限定)
来場者やアンケートに回答した人には、イベントオリジナルグッズのプレゼントも。配布場所はGateway ParkおよびLINKPILLAR Hall内のイベントインフォメーション。数量限定なので、早めの来場がおすすめだ。
入場無料、事前予約不要で気軽に参加できる本イベント。水素エネルギーという少し難しそうなテーマも、遊んで、作って、食べて、乗って--五感をフル活用すれば、子どもも大人も自然と理解が深まるはず。今週末は家族で高輪ゲートウェイへ出かけて、未来のエネルギーを体験してみては。
「水素がうごかす未来シティ」
日程：2026年1月31日(土)・2月1日(日)10時〜17時
場所：TAKANAWA GATEWAY CITY
【屋外会場】Gateway Park
【屋内会場】LINKPILLAR Hall(THE LINKPILLAR 1 SOUTH 地下2階)
アクセス：JR高輪ゲートウェイ駅直結
料金：入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
