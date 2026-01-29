ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シルエットも暖かさも思いのまま。冬を軽やかに楽しむロングアウター【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!

ニューバランスのジャケットは、光沢を抑えたサイレントタフタを使用した、ややコクーンシルエットのパデッドロングアウターだ。

綿入りでしっかりと保温力があり、首元まで高さのある前立てやフード、長めに設定された丈が冬の冷気を遮り、身体を包み込むように守ってくれる。

裾にはドローコードを備えており、シルエットを調整できるだけでなく、冷たい風の侵入を防いで保温性をさらに高められるのも魅力だ。

上品な素材感と実用性を兼ね備え、寒い季節を快適に過ごせる頼れるロングアウターとなっている。