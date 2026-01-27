コワ面の男性客から「24歳超えとる？」え？超えてたら何!?スキンヘッド&刺青の客からの謎の質問【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。お店を利用するちょっと変わったお客さんやクレーマー対応したエピソードなどコミカルに描き、今後の展開に注目したい作品がそろう。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(10)(11)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに刺青の男性についても詳しく聞いた。
今作「スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜(10)(11)」は、作者のしゃけなかほいさんが学生時代にスーパーでバイトしていたときに出会った、男性客について描いた作品。
ある日、スキンヘッドで強面、タンクトップ姿の男性客が来店。男性客から"ずっと見られてる"と感じながらも、レジで商品のバーコードを通していくしゃけなかほいさんだったが、突然「あのさ、姉ちゃん」と声をかけられてしまう。男性客に、「24歳とか…超えとる？」と尋ねられ、緊張と恐怖で冷や汗が滝のように流れるしゃけなかほいさん。精算後に男性客の後ろ姿を見ると、背中には一面に般若の刺青がタンクトップ越しに覗いており、男性客の職業について想像を巡らせると、24歳を超えていると言っていたらどうなっていたのかと、考えるだけでも恐ろしくなった…。
男性客の般若の刺青について、しゃけなかほいさんは「般若と目が合ったときは二度見しましたが、こういうのは見てはいけないと思ったのですぐに目を逸らしました」と当時を振り返った。もし他の客がいて空気が張り詰めていたら、何かに気づいたかもしれないが、「ちなみに、このお客さんの後ろは誰も並んでいませんでした…」とのこと。
また、「24歳を超えてる？」という質問の真意は、今なお謎のままである。「もしかしたら、夜のお仕事のお誘いだったのかもしれないと思うことがあります。当時は24歳以下でよかったです」と、しゃけなかほいさんは胸を撫で下ろす。そして「こんな怖い体験したのでそのあとはバイトを辞めようかと思うこともあり、いつか拉致されるんじゃないかと不安がよぎりました」と、当時の心境を話してくれた。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。