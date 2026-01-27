信頼のJCF推奨モデル！安全性とデザインを両立【カブト】の自転車ヘルメットをAmazonでチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
被るだけで安心！JCF推奨【カブト】の自転車ヘルメットがAmazonで販売中
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
「CANVAS-SPORTS（キャンバス- スポーツ）」は、スポーツバイクとのマッチングを意識した、エアロダイナミクスをイメージさせるニュースタイル。スポーツライドに特化したドロップハンドルのロードレーサーから、気軽なフィットネスやサイクリグに適したフラットバーのクロスバイクまで、幅広いアクティブなシーンで着用いただけるスポーティなデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
多彩なカラー展開！セーフティギアとしての機能・形状はもちろん、 "多彩なカラー"から選べるのが魅力。使用シーンや、車両やファッションなど、ライフスタイルに合わせた自分好みのカラーセレクトが可能。
→【アイテム詳細を見る】
上下3 段階調整可能な、頭部の調整をおこないやすい大径ダイヤルのアジャスターを装着。夜間も安心の大型リフレクター。後部と左右の大型リフレクターが、夜間に車のライトを反射してドライバーへの存在をアピール。また、別売の「キャンバスバイザー」「ビットバイザー」など、バイザーを装着することでよりカジュアルなスタイルにイメージチェンジも可能。後頭部のライナーとエアホールデザインは、市販のシリコンベルトタイプのテールライトを取り付けやすい形状になっている。
→【アイテム詳細を見る】
被るだけで安心！JCF推奨【カブト】の自転車ヘルメットがAmazonで販売中
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
多彩なカラー展開！セーフティギアとしての機能・形状はもちろん、 "多彩なカラー"から選べるのが魅力。使用シーンや、車両やファッションなど、ライフスタイルに合わせた自分好みのカラーセレクトが可能。
→【アイテム詳細を見る】
上下3 段階調整可能な、頭部の調整をおこないやすい大径ダイヤルのアジャスターを装着。夜間も安心の大型リフレクター。後部と左右の大型リフレクターが、夜間に車のライトを反射してドライバーへの存在をアピール。また、別売の「キャンバスバイザー」「ビットバイザー」など、バイザーを装着することでよりカジュアルなスタイルにイメージチェンジも可能。後頭部のライナーとエアホールデザインは、市販のシリコンベルトタイプのテールライトを取り付けやすい形状になっている。
→【アイテム詳細を見る】