【注意喚起】「お宅の屋根が浮いてますよ」は詐欺の合図？郵便局員が目撃した“屋根修理詐欺”の現場に「許せない！」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
大雨や台風のシーズンになると、民家の屋根を見上げ、声を掛けてくる人が各地に現れるという。「お宅の屋根の板金が浮いているのが見えて、親方が心配だから見てあげてこいって…」。善人のふりをして近づいてくるが、これは詐欺の可能性が高い。現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)が描いた、郵便配達員が実際に目撃した詐欺師の話を紹介する。
■郵便配達員が見た「親方が心配」詐欺
送達ねこさんは自身が見聞きした体験談を漫画化しており、同僚たちからもエピソードが寄せられるようになった。今回紹介するのはI局のコージさんから聞いた話だが、実は全国各地で同じような詐欺が起こっているという。
この漫画をSNSにアップするや否や、多くの反響があった。「うちにも『お宅の屋根が…』と2人組が来ました」「おととい同じような業者が来た」「うちはテレビのアンテナが傾いていると言われた」など、コメント欄には体験談があふれた。なかには「両親がその手口に引っかかり430万円だまし取られました。取り返しましたが、弁護士費用に50万円かかりました」という深刻な被害報告も。これほど多くの被害が起きているのかと絶句するほどだ。
■詐欺にも「シーズン」がある
送達ねこさんによると、今回のエピソードは千葉県の話だが、東京西部の工務店勤務の読者からも相談が増えているとの声があり、広範囲で起きているようだ。「『屋根が飛ぶとご近所さんの迷惑になる』と不安をあおってくるので、大雨や台風のシーズンはさらにこの手の詐欺が活発になるようです。この漫画を読んで手口を知ってもらえれば幸いです」と送達ねこさんは注意を促す。
コメント欄には「この漫画は全国の町内会で回覧板で回すべき！」「広報誌の巻頭に載せるべき」といった声も。被害に遭わないよう、まずはこうした詐欺の手口を家族や知人と共有しておきたい。
今回紹介した話は防犯に関するものだったが、送達ねこさんが描く『郵便屋が集めた奇談』には、郵便局員が体験した多くの怪談・奇談がまとめられている。日本のどこかでひっそりと起こっている“怪異”ものぞいてみてほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。