【ホラー】幽霊に遭遇したおじいさんは怖がるどころか…まさかの神対応!?ホラーのはずが笑える幽霊コメディ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から漫画を描くことが好きな甘井( @amai_taiyaki )さんは、X(旧Twitter) などのSNSで漫画を公開している。
2023年9月には「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」を投稿。貞子のような女性がテレビの中から現れるが、おじいさんが気持ちよくおもてなしをするというエピソードだ。ホラー漫画のようだがユーモアが溢れる作品で、今後の展開に注目したい。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、甘井(@amai_taiyaki)さんにインタビューした。
「大好きな人の幽霊だったら会いたい」と語る作者の甘井さんは、映画好きでホラー映画もよく観るという。甘井さん自身は「幽霊は怖い」と感じつつも、「ホラー映画や怪談は大好きです！」と笑顔で話し、特にゾクッとする内容に惹かれるそうだ。なかでも「日本のホラーが一番好きです」と語る一方で、「本当の幽霊ははっきり見える存在で、その辺を歩いているのかもしれないと想像すると、実は怖いものではないのかなとも考えています」と独自の死生観を明かしてくれた。
幽霊は孤独であることが多く、「もし驚かれなかったらどうなるんだろうか？」という発想から本作「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」は生まれたそう。幽霊を描くのが初めてということもあり、甘井さんは、「髪や肌の表現をどのようにすると作品の雰囲気に合っているかを模索しました」と当時を振り返る。
「幽霊も、お年寄りもこれまでのその人の人生が現れた魅力的な外見をしていると思う」という考えから、「怖がらせることが目的の漫画ではない」と断言する甘井さん。「ホラーが苦手な方にも読んでいただける幽霊になっていたらうれしいです」と作品に込めた想いも語ってくれた。
最後に、甘井さんは「皆様のおかげで、私はこうして笑顔で今日も漫画を描けています。本当にありがとうございます。いただいた応援を力に変えて、皆様と一緒に泣いたり笑ったりできる漫画をたくさん描いていきたいです。今後も楽しんでいただければ幸いです！」と読者にメッセージを残してくれた。
ホラー漫画でありながら、どこか温かい本作「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」。ホラーが苦手な人にもおすすめだ！
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。