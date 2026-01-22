柔らかな起毛とストレッチ性で最高の着心地。リラックスにも最適な長袖シャツ【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場中‼
環境配慮素材と、やさしい着心地を両立。毎日に馴染む【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、肌寒い時期に重宝するクルーネックの長袖シャツ。サイズ感をアップデートし、ゆとりのあるシルエットでリラックスタイムにも心地よく着用できる。
凹凸のあるワッフル生地特有の通気性により、生地と体の間に空気の層を作り出し、体温を逃がしにくく暖かさを確保。肌面には起毛を施し、柔らかな肌触りとしなやかな着心地を追求している。
リサイクルポリエステルとポリウレタンを混紡した生地は適度なストレッチ性を備え、洗濯もしやすいイージーケア仕様。
アウトドアから日常まで幅広く活躍すること間違いなしだ。
