熱風でムラなくこんがり、おいしく仕上げる。2段調理でたっぷり焼けるコンベクションレンジ【シャープ】の電子レンジがAmazonに登場中‼
ワイド庫内でピザも大皿もラクラクあたため。毎日の料理をもっと快適に【シャープ】の電子レンジがAmazonに登場!
シャープの電子レンジは、ファンで庫内全体に熱風を循環させ、焼きムラを抑えてこんがりと仕上げる高機能モデル。ピザを一度に2枚焼ける広さを備え、休日のお菓子やパン作りにも最適。2段調理に対応し、ロールパンなら24個、クッキーなら約80枚、シュークリームなら約24個を一気に焼き上げることができる。
庫内幅40センチメートルのワイドフラット設計で、大きなお弁当や大皿料理もスムーズに収納可能。背面ぴったり設置が可能なコンパクト設計で、キッチン空間をすっきりと演出する。
「らくチン！センサー」が食品から発生する蒸気を正しく検知し、連続あたためや冷凍食品の自動加熱を実現。
分量設定不要で手軽に一品調理ができ、耐熱容器ならガラス製やプラスチック製も使用可能。さらに、ソフトダンパー付きドア、フラット天面、ホワイトバックライト液晶など、使いやすさにもこだわった設計となっている。
