名古屋駅地下街に現れる、ふんわり癒やしの空間。「しろたんふんわりストア」が期間限定オープン
名古屋駅の地下街・ゲートウォークに、人気キャラクター「しろたん」の期間限定ストアが2026年1月17日から1月30日(金)までオープン。ふわふわの癒やしアイテムや限定グッズが目白押しで、キャラクター好きはもちろん、駅を行き交う日常の風景の中に、思わず足を止めたくなる癒やしのスポットが登場している。
【写真】購入特典のプレゼントは数量限定なのでお早めに
■名古屋駅が“しろたん”の癒やしで包まれる
1999年の誕生以来、多くのファンに愛され続けている“たてごとアザラシ”のキャラクター「しろたん」。その優しい表情ともこもこ素材の雑貨は、子どもから大人まで幅広い世代に人気。ころんとしたフォルムと、見ているだけで気持ちがほどけるような表情が魅力で、ぬいぐるみや雑貨を通して多くのファンを惹きつけてきた。今回オープンする限定ストアでは、そんな“しろたんワールド”をたっぷり体感できる。
■ここでしか買えない！限定グッズがずらり
会場にはここでしか手に入らない限定グッズも並ぶ。1月23日(金)に発売予定の「もこもこアワーぽてぽてマスコット」や、「もこもこアワー柄ミニタオル」などが全店発売に先駆け、並ぶのをはじめ、ふんわり素材を活かした新作アイテムの数々がずらり。思わず手に取って触れたくなるアイテムがそろう。やさしい色合いとシンプルなデザインは、日常使いしやすいのもうれしいポイントだ。
さらに注目したいのが、コンビニエンスストアをモチーフにしたユニークなシリーズ。おなじみの売り場に溶け込むしろたんの姿が描かれた雑貨は、見ているだけでクスッとさせられる。今回初登場となるミニメモなど、ちょっとしたギフトにも選びたくなるアイテムが並ぶ。
■限定ステッカープレゼントも！
期間中は、購入金額に応じて限定ステッカーがもらえる特典も用意されている。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしておきたいところだ。
開催期間は2026年1月17日から1月30日(金)まで。営業時間は10時から21時までで、最終日のみ19時終了となる。名古屋駅直結という立地もあり、通勤やおでかけの合間に立ち寄りやすいところも魅力の「しろたんふんわりストア」。ふわふわに囲まれながら、お気に入りのひとつを探してみたくなる。
■「名古屋ハンズゲートショップしろたんふんわりストア」開催概要
開催期間：2026年1月17日〜30日(金)
営業時間：10時〜21時※最終日は19時まで
開催場所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-2 ゲートウォーク地下1階 名古屋駅地下街 ハンズゲートショップ
※税込3300円以上の購入で限定ステッカー、5500円以上で限定バッジのプレゼント特典が数量限定で用意されている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
