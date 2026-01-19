小さな部屋でもしっかりくつろげる、コンパクトで心地よい2人掛けソファ【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場中‼
弾力とフィット感に包まれる、毎日にちょうどいいサイズ感【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、座面幅約115センチメートルのコンパクトな2人掛けソファだ。限られたスペースにも無理なく置けるサイズ感で、一人暮らしの部屋にも取り入れやすい。小さめながらしっかりくつろげるバランスの良さが魅力となっている。
座面には適度な弾力が心地よい“Sバネ”を採用し、耐久性にも優れている。たっぷりとウレタンを重ねることで身体をしっかり支え、包み込まれるようなフィット感を実現しているため、長時間座っていても快適だ。
張地には丁寧に編まれたファブリックを使用し、丈夫さと扱いやすさを両立している。キャンバス生地のようなさらりとした手触りで、季節を問わず快適に使えるのも嬉しいポイントだ。
コンパクトでも座り心地に妥協しない、暮らしに寄り添うソファとなっている。
