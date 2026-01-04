「万能」だからロングセラー「選ばれ続ける理由がある」ベーシックな服

新しい流行やテイストを気負わずとり入れてみたい。そんな気持ちをリアルに引き寄せるために、どんな装いも支えてくれる安心感をそなえた「理由のあるベーシック」に着目。これまでもこれからも。スタイルに寄り添い続ける逸品だけを集めました。







タイムレスに愛される「王道中の王道」

言わずと知れた老舗ブランドのあの名品の魅力をあらためて深掘り。長年の歴史をひもとくと、「王道」と呼ばれる理由が見えてくる。





着るたびに体になじむテーラードシャツ

brand : Individualized Shirts

item : Tailored Shirts

〈右から〉白ノーカラーシャツ 36,300円、ブルーシャツ 39,600円／ともにINDIVIDUALIZED SHIRTS（メイデン・カンパニー）



1961年の創業以来、ニュージャージーの職人が１着ずつ仕立て上げるテーラーメイドシャツ。“CLASSIC FIT”のブルーシャツは、高品質なオックスフォード生地を使用し、着るたびに豊かな味が生まれる。“RELAXED FIT”の白シャツは、ツイル生地特有の上品なツヤのある質感が魅力。





90年代を思わせるヴィンテージライクな風合い

brand : Levi’s®

item : Denim Pants

デニムパンツ 各17,600円／ともにLevi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） 23〜28インチの幅広いサイズ展開も魅力。



Levi’s®のアイコン的存在である501®。その中でも「501® ’90S」は、90年代に着想を得たモデルで、ゆったりとしたシルエットが特徴ながら、ストレートフィットで、どんな靴を合わせてもすらりとしたスタイルを実現。最高級のセルビッジデニムを使用していて、色落ち感も楽しめる。







重厚な存在感を放つレザーローファー



brand : Paraboot

item : Leather Loafers

ローファー 各94,600円／ともにパラブーツ（パラブーツ青山店）



メンズコレクションをレディースに落とし込んだ「ORSAY」。職人がひとつずつ手作業で仕上げ、メンズシューズさながらの堂々とした風格を放つ。最小限の装飾のミニマムなデザインで、デニムやワイドパンツなどボトムを選ばない柔軟さ。アッパーレザーは耐水性に優れ、雨の日も安心。クッション性にすぐれたソールで、はき続けても擦れにくい。







（アイテムのプライスなど詳細）

