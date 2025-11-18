「今日が人生でいちばん早い」美容のプロが使っている「3,000円台以下のエイジングケア」名品

早ければ早いほどいい「美容貯金」

ある日、ふと鏡を見た時に慌てないために。「明日から始めると今日のぶんは損してしまう」貯金の話と同じように、わかってはいるものの現実味を感じない、そんな今始めるからこそ効果的なエイジングケア。中でも信頼できる美容通が先々を見据えてオンタイムでとり入れた、選りすぐりのアイテムをリストアップ。







高配合セラミドで水分を逃さない肌に

モイスチャライジングローション 150ｍL／エトヴォス





「スキンケアは美容液命！だったルーティンを見直し、化粧水にも手間を惜しまないことに。朝晩ともに、保水力抜群の化粧水をたっぷりと与えることで、毛穴が目立たなくなり透明感アップを実感」（ちゃりこさん／ビューティーインフルエンサー）





【POINT】肌のセラミドをUPする植物由来の保湿成分「グルコシルセラミド」を配合。角層内と肌表面をダブルで保湿サポートすることで、うるおいに満ちたハリのある肌へ。肌にやさしい低刺激処方で、乾燥肌や敏感肌、インナードライ肌などさまざまな肌質に対応。天然ラベンダー花水の穏やかで落ち着いた香り。







続くケアの効果が高まるミスト導入化粧水

ターマルウォーター 150g／ラ ロッシュ ポゼ





「肌が乾燥している状態だと化粧水が浸透しづらいので、先にミストで水分を補います。水分量を増やすことで油分とのバランスが整うので、オイリー肌の人にもオススメ。細かい霧が気持ちいい」（長澤葵さん／ヘア＆メイク）





【POINT】セレンを豊富に含むフランスの湧水をボトリングした敏感肌用マルチミスト。細かいミスト状の化粧水で、スキンケアの導入化粧水としても、メイクの上から保湿するためにも使用できる。







製薬会社が開発した薬用化粧水

アドライズ アクティブローション ディープモイスト 120mL／大正製薬





「撮影前にモデルさんに使うと、肌の調子が整うといわれる名品。肌に残りすぎないさらりとしたテクスチャーなのに、保湿をしっかりしてくれるのが特徴。それゆえ化粧のりもよくなり、仕上がりまでもキレイ」（岡田知子さん／ヘア&メイク）





【POINT】薬用保湿美白化粧水。しっとりした感触が続き、乾燥が気になる肌をやさしく包み込む。とろみのある濃厚テクスチャーなのに、さらさらした肌触りに導いてくれる。







【エイジングケアに向くコスメの詳細】≫プロが今はじめている美容貯金は？ 「数年後の肌に自信が持てる」スキンケアの名品