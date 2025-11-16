【明日なに着る？】「どこをとってもパーフェクト」コート探しが終わる「上質トレンチコート」





定番のアイテムゆえ、その種類もさまざまあるトレンチコート。丈感、シルエット、ディティール、どれかを重視すればどこかがしっくりこない…。そんなトレンチ探しに終わりを告げる1着がここに。





適度なハリとしなやかさを両立するコットン混のタフタ素材。レイヤード状のノッチドラペルカラーが、王道トレンチをより重厚な品をもったルックスへ引き上げ。ひざ下丈のさらにその下まで伸びるロング丈、優雅にゆれる余白のあるシルエットなど。理想のディティールをすべて併せもつ1着。やや明度の低い、落ち着いたシックな色みも魅力。





【POINT】トラッド感のある装いに、あえてのぞかせたデコルテでセンシュアルなハズしを。大胆なVの開きも、きちんと感のあるアイテムたちで脇を固めることで品よくおさまるベストな関係を構築。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 23℃ LOWEST 10℃

晴れときどき曇り