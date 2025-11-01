昔も今も、“銀座で鮨”は大人への階段の第一歩。



21歳になったばかりの櫻坂46のメンバー、村井 優さんが初体験するめくるめくまぐろ尽くしの一夜とは。

21歳の村井 優がいま思う「大人になる」ということ大好きなまぐろ尽くしの夜に、「まぐろって中トロと大トロだけじゃないんですね！大人の世界を知りました」とこの笑顔



「銀座はハタチの誕生日に家族で来て、バッグを買ってもらった思い出があります。その時も大人な街だなあ……と思いましたが、夜の銀座は今回が初めて。キラキラしていて、背伸びした気分になりました」





夜の銀座で鮨、そしてカウンターで味わうのも初体験だという村井さん。撮影開始時は、周りにも伝わってくるほど緊張した様子だったが、最後のワンカットではご覧のとおり、ぐっと大人びた表情で私たちを驚かせた。さすがは10月29日にリリースの最新曲『Unhappy birthday構文』でセンターに抜擢された逸材だ。櫻坂46の３期生としてデビューして２年半。着実に力をつけ、初めて掴んだ表題曲センターというポジション。今の心境を尋ねると……。「回転寿司は行きますが、カウンターで、それもコースでいただくのは初めて」と少し緊張気味の村井さん。スパンコールがきらめくワンピースにヒール、という大人っぽい衣装も彼女の可憐さをより引き立てていた



「実は、不安やプレッシャーはそこまで大きくは感じていなくて。それは、同期の的野や山下が先にセンターに立って、堂々とパフォーマンスする姿を間近で見てこられたことが大きいと思います。



存在そのものが心強い同期がいて、さらに尊敬する先輩方が“いつでも支えるよ”って声をかけてくださっているので、今は皆さんに聞いてもらうのが楽しみ。楽曲もすごく好みですし、歌詞も新鮮なんです」



坂道系グループの全楽曲の作詞を手掛けるプロデューサーの秋元 康氏の言葉のチョイスには驚かされることが多いが、今回もまた刺激的だ。



「“誕生日がやって来る度絶望を感じるよ”という冒頭のフレーズを初めて見た時は、ドキッとしました」



パフォーマンスの評価が高い櫻坂46がこの楽曲をどう解釈し、どうステージに落とし込むのだろうか。



「これまではダンス、歌、表情の作り方に苦手意識を持っている部分もあったんです。でも今年１年、その一つひとつと真剣に向き合って反省と復習を繰り返してきたことで、成長できたと手応えを感じられることも増えてきました。そのすべてをぶつけたいな、って思っています」



村井さんが憧れるのは、先輩であり不動のエース、山粼 天さんだ。



「天さんはステージに立つだけで、その場の空気を変えてしまうほどのオーラと存在感があるんです。自分も人の心を動かすパフォーマンスができるようになりたいです」



21歳が掲げる目標は、どこまでも真っすぐでピュアだ。どうかそのまま、曇ることなく純度の高い夢を見続けてほしい。

村井 優 2004年生まれ、東京都出身。2023年「櫻坂46 新メンバーオーディション」に合格し、３期生メンバーとなる。グループ13枚目となる最新曲『Unhappy birthday構文』が10月29日にリリース。



