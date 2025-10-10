アマン東京のクリスマスケーキ2025♡ノエル2種＆シュトレン登場

アマン東京では2025年のクリスマスに向けて、2種類のオリジナルケーキ『ノエル ブラン』と『ノエル ノワール』、さらに冬の定番焼き菓子『シュトレン』を用意♡11月1日（土）午前11時より予約受付開始、12月1日（月）より販売スタート。雪の舞う冬空や大手町の森をイメージしたケーキで、心温まるホリデーシーズンを彩ります♪

可憐な雪景色を表現『ノエル ブラン』

ノエル ブラン

『ノエル ブラン』は、12cm（3～4名様）7,992円、15cm（5～7名様）9,720円（税込）で販売。

香ばしいアーモンド生地に苺のジュレと北海道産フロマージュブランのムースを重ね、メレンゲで囲みました。

トップには大粒の国産苺を飾り、丸の内ハニープロジェクトのはちみつを使用したメレンゲは、口に含むとふわりと溶け、優しい甘さが広がります♡

大人のための濃厚チョコ『ノエル ノワール』

ノエル ノワール

事前予約限定の『ノエル ノワール』（約15cm 14,580円・税込）は、冬の大手町の森をイメージ。

コニャック香るチョコレートムースにタヒチ産バニラを重ね、果物・ナッツ・スパイス入りのコンフィチュール ド ノエルとアーモンドヌガーを忍ばせました。

アーモンドとチョコのメレンゲが香ばしいアクセントとなり、芳醇なビター感とスパイスの余韻が広がります。

クリスマス定番焼き菓子『シュトレン』

シュトレン

『シュトレン』は小2,090円、大4,290円（税込）。

長野県産ドライプルーン、オーガニックレーズン、信州産くるみを北海道産オーガニック小麦「はるきらり」で焼き上げ、シナモン・カルダモン・クローブなどのスパイスで深みをプラス。

きび砂糖でコーティングした甘さとスパイス香が重なり、毎日少しずつ味わうヨーロッパ伝統菓子の楽しみを提供します♪

アマン東京のケーキで特別なクリスマスを♡

アマン東京の『ノエル ブラン』『ノエル ノワール』と『シュトレン』で、クリスマスのひとときを特別に演出♡

華やかで可憐な雪景色のケーキや、大人向けビターチョコケーキ、伝統焼き菓子を揃え、家族や大切な人と楽しめます。11月1日（土）予約受付開始、12月1日（月）より販売スタート。

公式ウェブ予約で確実にゲットしてください♪