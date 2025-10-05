ºÇ¤â»È¤¨¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¹ç¤ï¤»¤ëÉþ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡Öµæ¶Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ¾ÉÊ¡×
¡ÖÉý¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¡×ºÇ¤â»È¤¨¤ëÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢³èÌöÉý¤¬¹¤¤Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁÜº÷¡£Áª¤Ó¤Î¾ò·ï¤Ï¥¥ì¥¤¤á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ºÙÄ¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡£¤è¤¯Ãå¤ëÉþ¤Ë¹ç¤¦¡ÖÉþ¤È¤ÎÁêÀ¡×¤â½Å»ë¤·¤¿¡¢Íú¤²ó¤·¤Î¤¤¯Â¨ÀïÎÏ¤ò¸·Áª¡£
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤³¤½Â¸µ¤ÏÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¬¹¥ÅÔ¹ç¡£Â¸µ¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¹¤À¤È¾¯¡¹ÎÏ¤ó¤Ç¸«¤¨¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï½Å¸ü´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌò³ä¤ËÅ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¡£
ºÇ¤â»È¤¨¤ëÇò1¿§¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥½¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆÇò¡£ºÙÄ¹¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼´¤Ë¡¢µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÉþ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¾å¼Á¤ÊÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÏºÇ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¥ì¥¶¡¼¤Ï¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¡×¤ò
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿¥è¡¼¥¯¡ÊUTS PR¡Ë¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÎÆÚ³×¡£¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê£±Â¡£¥à¥À¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤Æü¤Ë¤âÄñ¹³¤Ê¤¯Íú¤±¤ë¡£
¡ÖÇò¤Ã¤Ý¤¤¿§¡×¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥½¡¼¥ë
µÓ¤òÃ»¤¯¸«¤»¤º¤ËÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¤Ê¥½¡¼¥ë¡£¿¿¤ÃÇò¤è¤ê¤âÉþ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë²Ì¹ç¤ï¤»¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡ÖÇò¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ä¤µ¤·¤¤¿§¤ËÃíÌÜ¡£
¸üÄì¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Çµ¤Éé¤ï¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯
¸üÄì¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¡4cm¤ÎÄì¾å¤²¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤è¤ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥Ë¥à¤«¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹õ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿¥¥ì¥¤¿§¤äÊÁ¥Ü¥È¥à¤È¤Î¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡¢¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥â¥Î¥È¡¼¥óÇÛ¿§¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
µ¡Ç½¤È¾þ¤ê¤ò·ó¤Í¤ëÀµÌÌ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ä¤¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿YOAK¡ÊUTS PR¡Ë¡¡³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯YOAK¤Î¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼Ä´Àá¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½Èþ¤Î¾ÝÄ§¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¤Þ¤ï¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´Àá¤Ç¤¡¢ÃåÃ¦¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
