【カルディ】エチケット袋は実用性高すぎ！いぬの日おさんぽバッグが登場。オンライン限定でブランケットのセットも。〔抽選受付中〕
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à³ÆÅ¹¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¸½ºß¡¢¡Ö¤¤¤Ì¤ÎÆü¤ª¤µ¤ó¤Ý¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¹¥¤É¬¸«...
¡Ö¤¤¤Ì¤ÎÆü¤ª¤µ¤ó¤Ý¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤ª¤µ¤ó¤Ý¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞÉÕ¤¥Þ¥Ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤ª²Û»Ò¡Ê¿Í´ÖÍÑ¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£²Á³Ê¤Ï1870±ß¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¤«¤é15Æü23»þ59Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÏÉ½Î¢¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´17¼ïÎà¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤ÇÎ¢ÊÖ¤¹¤È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´Æþ¤ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£Î¢À¸ÃÏ¤ÏÙû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç±«¤ÎÆü¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä24cm¡ß²£27.5cm¡ß¥Þ¥Á10cm¡¢»ý¤Á¼ê¤Ï30cm¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼É³ºÇÄ¹120cm
¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¡¢¾Ã½¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤¬1¥í¡¼¥ëÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥Ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´¤ßÆþ¤ì¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢½Ä9cm¡ß²£11cm¡£
¤ª²Û»Ò¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÇÃêÁª¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ë»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¼õ¼è´õË¾Å¹ÊÞ¤òÁª¤ó¤Ç¿½¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬¼õ¼è´ü´ÖÃæ¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤Î¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿½¹þ¤ß¤Ï1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡£ÂçÏÂ·´»³Å¹¡¢¥Õ¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥º¼«Í³¤¬µÖÅ¹¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï25Ç¯10·î24Æü¡£¼õ¼è´ü´Ö¤Ï25Ç¯11·î1Æü¤«¤é5Æü¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤â¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡¡¤¤¤Ì¤ÎÆü¤ª¤µ¤ó¤Ý¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ý¡¼¥Á¡õ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Î¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¡£10·î15Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÃêÁª¿½¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Ï11·î1Æü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1¼¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï25Ç¯10·î17Æü¡Ê¹ØÆþ´ü´Ö¡§¥á¡¼¥ë¼õ¿®¸å¡Á10·î23Æü23»þ59Ê¬¡Ë¡¢2¼¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï25Ç¯10·î24Æü¡Ê¹ØÆþ´ü´Ö¡§¥á¡¼¥ë¼õ¿®¸å¡Á10·î27Æü23»þ59Ê¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3960±ß¡£Á÷ÎÁ¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
