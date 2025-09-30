¡Ö8½µ´Ö¤Ç11ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¡×¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÂÎ¤Î»þ·×¤ÎÃÙ¤é¤»Êý¡×
8½µ´Ö¤Ç11ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ
¤â¤·¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò´¬¤Ìá¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
2021Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½À°å³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î Kara FitzgeraldÇî»Î ¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ¤ÊÎ×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿8½µ´Ö¤ÎÀ¸³è²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¡ÖÀ¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¡×¤¬Ê¿¶Ñ3ºÐ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤¿¿Í¤ÏÌó11ºÐ¤â¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Î¸¦µæ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤Î»þ·×¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¡£¡Ê¢¨¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê½é´üÃÊ³¬¤Î»î¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤ËÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤Ïº£¸å¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
8½µ´Ö¤Î¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
»²²Ã¼Ô¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤â¡¢¹â³Û¤ÊÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è½¬´·¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Þ¤º¤Ï¿©»ö
ÍÕ»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤¬Ãæ¿´¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥¢¥Ü¥«¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤¬»È¤ï¤ì¡¢É÷Ì£¤Ï¥¦¥³¥ó¤ä¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¡£
°ìÊý¤Çº½Åü¤äÀºÀ½¤µ¤ì¤¿Ãº¿å²½Êª¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÏÂçÉý¤ËÀ©¸Â¡£Çò¤¤¥Ñ¥ó¤äÇòÊÆ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤ò¡ÖÅü²½¡×¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸º¤é¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Ç±ê¾É¤äÏ·²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊª¼Á¤òÍÞ¤¨¡¢ºÙË¦¤Î½¤Éü¤ò½õ¤±¤ë¿©ºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©À¸³è¤Ë¡£
¼¡¤Ë±¿Æ°¤È¿çÌ²
½µ¤Ë5²ó¡¢30Ê¬¤Û¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÃæÄøÅÙ¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤òÆü²Ý¤Ë¡£·ã¤·¤¤¶Ú¥È¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤ò½Å»ë¡£Ìë¤ÏËèÈÕ7»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¿²¤ëÁ°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤ä»É·ãÊª¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Î½¤Éü¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦½¬´·¤òÅ°Äì¡£
âÔÁÛ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý
¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Ï·²½¤Î²ÃÂ®°ø»Ò¡£²º¤ä¤«¤Ê¸ÆµÛ°ì¤Ä¤¬ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Î²óÉü¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢âÔÁÛ¤ä¿¼¸ÆµÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë»þ´Ö¤òËèÆü¼è¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÊ»ÍÑ
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÍÕ»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤âÊ»ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ÈDNA½¤Éü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡Ö8½µ´Ö¥×¥é¥ó¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é
