実は狙い目？アラフォー男性と付き合うメリット９パターン
「男性にリードされるのが好き」という人は、周囲のアラフォー男性に目を向けてみてはいかがでしょうか。同年代の男性にはない魅力を見つけられると、双方にとって幸せな交際に発展するかもしれません。そこで今回はインターネットユーザーの独身男性293名に聞いたアンケートを参考に、「実は狙い目？アラフォー男性と付き合うメリット」をご紹介します。
【１】人を見る目が養われているので、女性を見た目だけで選ばない
「いい年ですから、目だけは養われてます（笑）」（30代男性）というように、多くの恋愛を経てきたアラフォー男性なら、ビジュアルだけでなく、内面も含めて女性を評価できるようです。中身で勝負しているという人こそ、その魅力に気づいてくれる大人の男性を狙ってみてはいかがでしょうか。
【２】スマートにレディーファーストを実践できる
「若いときよりもうまく気遣いができていると思います」（40代男性）というように、女性に居心地のよさを提供できると自負するアラフォー男性もいます。自然なエスコートが身についている男性となら、お姫様気分でデートを楽しめるかもしれません。
【３】場数を踏んでいるので、デート中のハプニングにも慌てない
「目的地が休みならどこへ行こうかとか、臨機応変に対処できます」(30代男性)というように、いつも沈着冷静にいられるのは年の功かもしれません。デートプランを相手任せにしたいなら、いい意味で遊び慣れているアラフォー男性とお付き合いするとよさそうです。
【４】結婚や出産など、女性の人生について理解がある
「同級生たちが仕事と育児の両立に悩んでいるのを聞いてますからね」（30代男性）というように、アラフォー男性は同世代の友人を通じて女性の大変さを知っていることが多いようです。ともに将来を歩む相手を見つけたいのなら、「あらかじめわかってくれている人」を選ぶとストレスが少ないかもしれません。
【５】提案してくるデートが新鮮である
「『熟成肉を楽しめる鉄板焼き』とか、若い子を連れて行くと喜ばれますね」（40代男性）というように、お店やデートスポットのチョイスが一味違うのも、大人の男性の魅力かもしれません。食や遊びにこだわりがあるアラフォー男性と一緒なら、出歩くのがより楽しくなりそうです。
【６】ちょっとくらいのワガママなら余裕で受け入れてくれる
「すごく年下の子なら、無理を言われてもニコニコして見守ってしまう（笑）」（40代男性）というように、包容力に自信を持つアラフォー男性もいます。同年代との恋で相手を振り回してきた自覚のある人は、一回り上の男性を捕まえてみてはいかがでしょうか。
【７】人生経験が豊富なので仕事やプライベートの相談をしやすい
「若い子ならではの悩みなら、何かアドバイスできるかも」（30代男性）というように、年相応の知見があるアラフォーなら、女の子の相談を受け止める余裕があるようです。試しに一つ悩みを打ち明けて、頼りにできる人かどうか判断してみるのもいいでしょう。
【８】すでに会社幹部として活躍しており、社会的地位がある
「仕事ばっかりでそれ以外を犠牲にしてきたから当然ですが…」（40代男性）というように、仕事がデキるアラフォー男性なら、それなりの役職についている可能性があります。マネジメントに慣れている人であれば、デート中も心地よいリードをしてくれるかもしれません。
【９】ガツガツせず落ち着いたお付き合いができる
「やけどするような恋をするより、尊重し合える関係を築いていきたい」（40代男性）というように、アラフォー男性が相手なら、心のつながりを重視した交際を期待できそうです。ただし、中には体目当てでギラギラしている人もいるので、危険を感じる男性には近づかないようにしましょう。
すべてのアラフォー男性がいいとは限りませんが、「昔遊んでいたけれど落ち着いてきた」というタイプとのお付き合いは、若い男性とよりも快適かもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計293名（独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】人を見る目が養われているので、女性を見た目だけで選ばない
「いい年ですから、目だけは養われてます（笑）」（30代男性）というように、多くの恋愛を経てきたアラフォー男性なら、ビジュアルだけでなく、内面も含めて女性を評価できるようです。中身で勝負しているという人こそ、その魅力に気づいてくれる大人の男性を狙ってみてはいかがでしょうか。
「若いときよりもうまく気遣いができていると思います」（40代男性）というように、女性に居心地のよさを提供できると自負するアラフォー男性もいます。自然なエスコートが身についている男性となら、お姫様気分でデートを楽しめるかもしれません。
【３】場数を踏んでいるので、デート中のハプニングにも慌てない
「目的地が休みならどこへ行こうかとか、臨機応変に対処できます」(30代男性)というように、いつも沈着冷静にいられるのは年の功かもしれません。デートプランを相手任せにしたいなら、いい意味で遊び慣れているアラフォー男性とお付き合いするとよさそうです。
【４】結婚や出産など、女性の人生について理解がある
「同級生たちが仕事と育児の両立に悩んでいるのを聞いてますからね」（30代男性）というように、アラフォー男性は同世代の友人を通じて女性の大変さを知っていることが多いようです。ともに将来を歩む相手を見つけたいのなら、「あらかじめわかってくれている人」を選ぶとストレスが少ないかもしれません。
【５】提案してくるデートが新鮮である
「『熟成肉を楽しめる鉄板焼き』とか、若い子を連れて行くと喜ばれますね」（40代男性）というように、お店やデートスポットのチョイスが一味違うのも、大人の男性の魅力かもしれません。食や遊びにこだわりがあるアラフォー男性と一緒なら、出歩くのがより楽しくなりそうです。
【６】ちょっとくらいのワガママなら余裕で受け入れてくれる
「すごく年下の子なら、無理を言われてもニコニコして見守ってしまう（笑）」（40代男性）というように、包容力に自信を持つアラフォー男性もいます。同年代との恋で相手を振り回してきた自覚のある人は、一回り上の男性を捕まえてみてはいかがでしょうか。
【７】人生経験が豊富なので仕事やプライベートの相談をしやすい
「若い子ならではの悩みなら、何かアドバイスできるかも」（30代男性）というように、年相応の知見があるアラフォーなら、女の子の相談を受け止める余裕があるようです。試しに一つ悩みを打ち明けて、頼りにできる人かどうか判断してみるのもいいでしょう。
【８】すでに会社幹部として活躍しており、社会的地位がある
「仕事ばっかりでそれ以外を犠牲にしてきたから当然ですが…」（40代男性）というように、仕事がデキるアラフォー男性なら、それなりの役職についている可能性があります。マネジメントに慣れている人であれば、デート中も心地よいリードをしてくれるかもしれません。
【９】ガツガツせず落ち着いたお付き合いができる
「やけどするような恋をするより、尊重し合える関係を築いていきたい」（40代男性）というように、アラフォー男性が相手なら、心のつながりを重視した交際を期待できそうです。ただし、中には体目当てでギラギラしている人もいるので、危険を感じる男性には近づかないようにしましょう。
すべてのアラフォー男性がいいとは限りませんが、「昔遊んでいたけれど落ち着いてきた」というタイプとのお付き合いは、若い男性とよりも快適かもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計293名（独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査