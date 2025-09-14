【明日なに着る？】黒と白の間をとれる「合わせやすく重く見えない」デニムパンツ





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

ブルーより落ち着く。そして黒にない抜けと白にない引き締め。そんな「マイルドなグレー」のがカジュアルに好都合。部分的ではなく全体的に淡くキレイに色落ちした、スタイルアップも実感できる1本をご紹介。





黒デニムを徐々にブリーチさせて色を抜いた、スミっぽさがほのかに残る明るいグレー。清潔感をかもしつつ真っ白ほど気張らないデニムならではの絶妙な色みは黒い服ともなじませやすく、モノトーンの気分転換にも適役。シャープなシルエットを気負いなく手にとれるのも、淡い色合いのメリット。





【POINT】ロングコートをラフにまとって境界線をさらにあいまいに。淡色でもぼやけず美脚を貫ける、ノンストレッチのストレートにコンパクトなインナーを合わせ、さらなるスタイルアップをめざして。





