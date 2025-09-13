人気占い師が「急なお出かけの服装」から将来を言い当てる「30秒心理テスト」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





「急な誘いに着ていく服」から分かるあなたの深層心理

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。







【QUESTION】



友人から、「会わせたい人がいるから来て」と、急なお誘いがありました。予定はなかったため向かうことに。さて、あなたはどんな服装で出かけますか？







1.どんな人が居るのかを確認しTPOを考えつつ、トレンドのファッション

2.万人ウケしそうな、可愛いと思うファッションで

3.普段のまま、自身の好きなファッション







【ANSWER】



この心理テストから分かるのは、「あなたが今、投資すべきもの」です。







１を選んだあなたは…

１を選んだあなたが今、投資すべきものは、「株式や積み立てなど金融商品」です。TPOに合わせられ、状況を把握してから行動するタイプのあなたは、お金に関する投資をするのがおすすめ。情報収集力が高いあなただから、多少のリスク変動にもきちんとチェック・対応しつつ、将来に備える動きをするといいでしょう。







２を選んだあなたは…

２を選んだあなたが今、投資すべきものは、「交際費」です。自身の個性よりも、万人ウケを考えつつ行動するタイプのあなたは、友人知人の輪をより一層広げるために、社交的に過ごすことがおすすめ。食事代やプレゼントなどの交際費がかかったとしても、“人の繋がりが財産”になると考えて動くといいでしょう。







３を選んだあなたは…

３を選んだあなたが今、投資すべきものは、「経験値を増やすこと」です。自身の好みやセンスを大切にしているタイプのあなたは、知的好奇心が満たされるような体験に投資をするといいでしょう。スキルUPのほか、珍しい場所への旅行など、他の人が経験していないようなことに力を入れてみるのがおすすめ。







