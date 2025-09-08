スタイリストがよく使う「作り置き」コーディネート





コーディネートを「考えなくても使えるセット」

たとえばコーディネートに迷う時間がない日。スタイリストたちはまず何を手にとる？ 考えなくてもさまになる安心感や、そのあとの予定にひびかない気楽さときちんと感をそなえた、個性が光る特別な組み合わせに注目。







お堅いジャケット＋カジュアルなトップス

「遊びゴコロのあるラフなロゴＴとジャケット。ジャケットはダブルで肩パッドがしっかり入った、よりメンズライクなデザインが気分。Tシャツの上にさっと羽織れば、軽い打ち合わせにも対応できるかっちり感を得られます」（スタイリスト・樋口かほりさん） 黒ジャケット／カオス（カオス表参道） ロゴTシャツ／ホリデイ（ホリデイ/フラッグシップサロン オフィス）







ラクでシックな黒ワンピと足元のハズし

「１枚着るだけで、リラックス感と大人の品を両立できる黒ワンピースが軸。赤のVANSでカジュアルダウンしながら、手抜きに見せないアクセントに」（スタイリスト・渡邊恵子さん） 黒キャミソールワンピース／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） 赤スニーカー／VANS（VANS JAPAN カスタマーサポート）







