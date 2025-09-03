ケースティファイの新店舗がニュウマン高輪にオープン　日本初登場のカスタムサービスを展開

「ケースティファイ（CASETiFY）」が9月12日に東京・高輪に誕生する商業施設「ニュウマン高輪」のNorthエリア4階に新店舗をオープンする。売り場面積は84平方メートル。

【画像をもっと見る】

新店舗では、定番コレクションアイテムに加え、スマホケースや各種テックアクセサリー、今年5月に本格ローンチされた「CASETiFY Travel」のスーツケースなど幅広いアイテムを展開。背景カラーやデザイン、文字を自由に組み合わせるパーソナライズアイテムや、スマートフォンに保存した写真をプリントできるフォトカスタムケースなども扱う。「CASETiFY Travel」からは、プリムローズピンクカラーのバウンス スーツケースを数量限定で先行販売する。

また、日本初登場のサービス「カスタムチャームバー」を展開。同サービスでは、キーチャームやシリコン製チャームキューブをスマホショルダーやスマホストラップ、スマホケースに組み合わせることができる。

◾️CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

オープン日：2025年9月12日（金）

営業時間：11:00〜20:00

所在地：東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 4階