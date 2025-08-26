初デート中、「好きすぎる！」と悶絶してしまう女性の行動９パターン
好きな人との初デートは、誰しも緊張するもの。会話がぎこちなくなり、好意をうまく伝えられないことも多々あります。その一方で、女性の何気ない些細な行動が、男性のハートを悶絶させるほど刺激することもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「初デート中、『好きすぎる！』と悶絶してしまう女性の行動」をご紹介します。
【１】駅などでの別れ際に、姿が見えなくなるまで見送ってくれる
「デートに誘ってよかった！と思う」（20代男性）など、その日のデートの締めくくりとして、別れ際の印象はとても強いものです。お互いに見えなくなるまで振り返って見送ることで、「今日のデートが楽しかった」ということを全身で伝えることができるでしょう。
【２】街で出会った子供に対して優しくコミュニケーションをとる
「優しくて子どもが好きなんだな…と感動し、将来のことをちょっと考える」（20代男性）など、デート中に出会った子供との交流は、男性に将来的な「家族」を意識させるようです。子供と上手にコミュニケーションをとることで、家庭的な雰囲気を印象付けられそうです。
【３】自分の趣味などの話を、目を輝かせて興味津々に聞いてくれる
「『これは脈あるかも！』と思う」（20代男性）など、初デートは自己紹介的なニュアンスを含むものです。趣味についての話を興味深く聞いてもらえると、男性は自信を持って自己アピールができるようです。
【４】突然「あっち行こうよ！」と腕をギュッと組んでくる
「気まぐれとスキンシップ。いかにも女の子って感じがする」（10代男性）など、女性が行き先をリードするときなどに腕を組む行為は、さりげないスキンシップとして男性の心を揺さぶるようです。密着することで、心臓の鼓動が伝わるのかもしれません。
【５】道に迷うなどの失敗をしても「全然大丈夫！」と健気にフォローしてくれる
「緊張がほぐれるし、長く付き合っていける予感がする」（20代男性）など、男性のミスを優しくフォローする行動によって、「自然体で付き合える」という気持ちにさせてあげるパターンです。その日のデートを雰囲気よく楽しむためにも、失敗したときほど気遣ってあげましょう。
【６】さりげなく女性のほうから手を握ってくる
「初デートの醍醐味。女性から握ってきたらキター！と思う」（20代男性）など、手をつなぐという行為は、初デートにおける初期目標ともいえるでしょう。女性のほうから積極的に手を握ることで、男性のテンションは天井知らずに上がるようです。
【７】「ねえねえ」と後ろから肩をつんつんとつつく
「微妙にヨソヨソしいところがテンション上がる」（10代男性）など、女性が話しかけるときに「指」でつつくのは、初デートの緊張ゆえでしょう。そのぎこちなさが、男性の「もっと親しくなるぞ！」というやる気に火をつけるのかもしれません。
【８】電車に並んで座っているとき、肩にもたれて居眠りする
「無防備さがヤバい！」（20代男性）など、デートに疲れた女性が肩にもたれて居眠りすると、男性は「信頼されている！」と感じるようです。隣り合って密着することで、お互いの体温を感じることもドキドキのポイントでしょう。
【９】服の裾をちょこんとつかんで付いてくる
「『いま俺は頼られてる！』と激しく実感する」（10代男性）など、手をつなぐ前段階において、「裾をつかむ」はインパクトのある行動のひとつのようです。頼られていることを実感すると、男性はデートをリードする勇気が湧くのかもしれません。
ほかにも、「初デート中、『好きすぎる！』と悶絶してしまう女性の行動」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
