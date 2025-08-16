【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年8月18日〜8月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月18日〜8月24日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではポジティブにいられます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の気持ちを優先してしまって、楽になるための行動ばかりを取ってしまいます。叶えたい目標などが遠回りになってしまうこともあるでしょう。仕事や公の場では周りの人達に染まりたくないという思いが強くなります。せっかくもらえるアドバイスなども無駄にしてしまうこともあって、もったいないです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
起きてもいないことに悩まなくなります。相手のことも今ある状況のことも信じていくようにするようです。ただし、素の自分を見せすぎないようにだけ気を付けましょう。シングルの方は、短気な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の楽観的考えがいつもより酷いです。
｜時期｜
8月19日 仲間が増える ／ 8月23日 嘘が増えてしまう
｜ラッキーアイテム｜
図書館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞