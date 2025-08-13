捨て色が「1色もない」 メイクのプロたちが絶賛する最高のアイシャドウパレット





「これ以上の色に出会えてない」アイシャドウパレット



プロたちが実際にずっと愛用しているというパレット。捨て色は一切なくどの色も残らない。「このブランドならではの唯一無二」という名作をリコメンド。







収集する美容通も多いSUQQUのパレット

シグニチャー カラー アイズ 02 7,700円／SUQQU パウダーなのに粉飛びしにくく、にごらず発色。陽光色と名づけられた02は、その名のとおりあたたかみのあるコーラルオレンジとトープがメインの黄み寄りの構成。





【プロはこう使う！】

（重ねるほどに美しさが増す）

「決まった使い方はなく、その日の気分で思いのままにアレンジしています。4色を重ねても透明感が保たれて、むしろ洗練される。上品なラメなので大人っぽく仕上げたいときに」（木部明美さん／ヘアメイク）





（ベースからアイライナーまでこの１つで）

「2をアイホールに仕込み、4を二重幅の目尻寄りにON。3のブラウンは目尻側にアイラインのように引き、最後に1のラメを目頭に。捨て色なしとは、まさにこのこと」（Mayusaaaaaaaaanさん／デザイナー）





「膨大な量のアイシャドウを持っている私でさえ、底見えするほど愛用しているアイシャドウ。コーラルがかったオレンジですが透き通るような色づきなので、オレンジシャドウが苦手な人も使いやすいはず」（ビューティインフルエンサー・Romiさん）







（プロたちが廃番を恐れる唯一無二の名品）

