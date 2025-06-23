indigo la End¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¥é¥¤¥Ö¡¢26Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ
indigo la End(¥¤¥ó¥Ç¥£¥´ ¥é ¥¨¥ó¥É)¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡Öindigo la End 15th Anniversary Special Series #Final¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡¦31Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
indigo la End¡¢26Ç¯1·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¥é¥¤¥Ö
6·î21Æü(ÅÚ)¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖONEMAN TOUR 2025¡ØÍõ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤ò¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿indigo la End¡£¤½¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î2days¥é¥¤¥Ö¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ½ª¾Ï
º£²ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡¢10·î¤Ë²Ï¸ý¸Ð¥¹¥Æ¥é¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë15¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÂè3ÃÆ¡Ö¥Ê¥Ä¥è¥Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ vol.4¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£1ÆüÌÜ¤ò¡Ö±«¤ÎÍõ¡×¡¢2ÆüÌÜ¤ò¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆóÌë¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Öindigo la End 15th Anniversary Special Series #Final¡×
³«ºÅÆü»þ¡§
¢£¡Ö±«¤ÎÍõ¡×
2026Ç¯1·î30Æü(¶â) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
¢£¡ÖÌë¤ÎÍõ¡×
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èËÌ¤Î´Ý¸ø±à2-3)
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê(Á´ÀÊ»ØÄê)¡§9,000±ß
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§6·î21Æü(ÅÚ)20:00¡Á6·î24Æü(²Ð)23:59
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Ûindigo la End¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¥é¥¤¥Ö¡¢26Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ